Les résultats de Siemens Healthineers déçoivent, le titre décroche

Siemens Healthineers a publié un bénéfice net de 597 millions d'euros au titre du quatrième trimestre de son exercice comptable 2025, un chiffre en recul de 4% sur un an.

Le bénéfice par action ajusté s'établit à 0,68 EUR, en progression de 1% par rapport à l'an dernier, l'impact négatif des tarifs douaniers ayant été compensé par une fiscalité plus favorable et une bonne performance opérationnelle.



Le chiffre d'affaires ressort à 6,32 milliards d'euros, en croissance de 3,7% à taux de change constants (-0,1% en publié). Dans le détail, et à change constant, le segment Imaging progresse de +6,5%, la division Diagnostics reste stable à -0,3%, le segment Varian avance de +1,4% et les Advanced Therapies progresse de 3,8% en comparable.



Le résultat d'exploitation ajusté (EBIT ajusté) recule de 2% à 1,10 milliard d'euros, faisant ressortir une marge ajustée de 17,4%, contre 17,7% un an plus tôt.

Le free cash flow ressort à 863 millions d'euros, en repli marqué de 30% par rapport au niveau de l'an passé.



'Nous avons clos une nouvelle année réussie malgré un environnement difficile. Forts de cette performance, nous relevons notre dividende proposé. Nous avons une base solide pour la prochaine phase de notre stratégie', a commenté Bernd Montag, le CEO.



Pour l'exercice 2026, Siemens Healthineers vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6%. Le BPA ajusté est attendu entre 2,20 EUR et 2,40 EUR, contre 2,39 EUR en 2025. La guidance est donc globalement stable, avec un impact négatif attendu des taux de change sur la rentabilité.



Anas Patel, responsable du dossier chez AlphaValue, évoque des 'résultats décevants' et 'des prévisions inférieures aux attentes pour l'exercice 2025-2026'.



Même analyse chez Stifel qui pointe aussi des résultats décevants et des prévisions pour 2026 'susceptibles d'être considérées comme prudentes'.



Le titre actuellement près de 7% à Francfort.