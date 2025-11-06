Les résultats de Zalando sont en forte hausse, le titre s'envole

Zalando a maintenu sa trajectoire de croissance rentable et a enregistré une croissance du volume brut de marchandises (GMV) de 21,6 % à 4,2 milliards d'euros et une croissance du chiffre d'affaires de 26,5 % à 3 milliards d'euros au troisième trimestre. Suite à cette publication, le titre s'envole de près de 8%.



Sur une base pro forma, le GMV augmente de 6,7 % et le chiffre d'affaires de 7,5 %, alimentés par une solide performance de Zalando et d'About You.



Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) s'est amélioré à 96 millions d'euros, soulignant l'accent mis par l'entreprise sur une croissance rentable.



Les prévisions pour l'ensemble de l'année 2025 sont confirmées grâce à la solide performance depuis le début de l'année.



Jefferies estime ce matin que les résultats du troisième trimestre de Zalando témoignent d'une impressionnante reprise de la croissance du GMV et du chiffre d'affaires, qui semble s'étendre à l'ensemble des zones géographiques, segments et activités.



L;analyste estime cependant que la marge brute est plus faible que prévu en raison de l'impact de la dilution d'AboutYou, qui devrait se poursuivre au moins en partie au quatrième trimestre.



'Elle est toutefois compensée par une bonne maîtrise des dépenses d'exploitation' souligne Jefferies.



'Nous nous attendons à ce que le débat entre la bonne santé du chiffre d'affaires et la faiblesse temporaire de la marge brute soit intense aujourd'hui, même si nous considérons que cette évolution est globalement conforme à notre thèse selon laquelle la dynamique du chiffre d'affaires entraîne un effet de levier sur les dépenses d'exploitation' rajoute l'analyste.