Les activités principales de Sony Group Corporation sont en croissance et son résultat opérationnel s'améliore. Pourtant, le titre continue de sous-performer en bourse.

Le Japon semble avoir trouvé une solution miracle pour attirer davantage de yens : son industrie de la culture populaire. Le gouvernement fait désormais des jeux vidéo, de l'animation (anime), de la musique et du cinéma une priorité financière pour dynamiser ses marchés.

Les ventes à l'étranger de contenus japonais ont déjà atteint 6 100 milliards de yens (JPY) au cours de l'exercice 2024, dépassant les exportations de semi-conducteurs. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), qui supervise les politiques macroéconomiques, s'est fixé pour objectif de porter ces ventes internationales à 20 000 milliards JPY d'ici l'exercice 2033, soit plus qu'un triplement en moins d'une décennie.

Le secteur des jeux vidéo porte l'essentiel de cette responsabilité : le METI souhaite que les ventes de jeux à l'étranger passent de 3 400 milliards JPY en 2024 à 12 000 milliards JPY d'ici 2033, avec des plans d'investissement d'au moins 500 milliards JPY dans l'industrie du contenu au cours des cinq prochaines années.

Les entreprises qui possèdent déjà des propriétés intellectuelles (IP) mondiales, une audience fidèle et des réseaux de distribution dans ces catégories sont idéalement positionnées. C'est le cas de Sony, le conglomérat basé à Tokyo qui gère six divisions allant du jeu vidéo à la musique, en passant par le cinéma, les technologies de divertissement, l'imagerie et les services financiers, avec une présence aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans la région Asie-Pacifique.

La musique retrouve son rythme

Les chiffres de Sony pour l'exercice 2025 affichent une amélioration de la performance opérationnelle, contrastant avec un bénéfice net plus mitigé. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,7 % sur un an pour atteindre 12 500 milliards JPY, contre 12 000 milliards JPY, porté par les divisions de capteurs d'image et de musique. Les ventes de capteurs d'image ont bondi grâce à la reprise de la demande pour les capteurs de caméras de smartphones. La musique a bénéficié de la hausse des revenus du streaming, des événements en direct et de l'animation. Ces gains ont suffi à compenser la faiblesse de la demande dans certaines branches de l'électronique, où les ventes d'écrans sont restées atones.

Le point fort réside dans la rentabilité. Le résultat opérationnel a progressé de 13,4 % sur un an pour atteindre 1 500 milliards JPY, soit une hausse de 171 milliards JPY, une croissance trois fois plus rapide que celle du chiffre d'affaires. Ce levier opérationnel substantiel reflète la contribution accrue des activités à plus forte marge de Sony, telles que les segments de l'imagerie et de la musique.

Le bémol ? L'amélioration des bénéfices n'a pas pleinement profité aux actionnaires. Le bénéfice net part du groupe a reculé de 3,4 % sur un an, passant de 1 100 milliards JPY à 1 000 milliards JPY. Les pertes liées aux mises en équivalence découlant de la restructuration du projet de véhicule électrique Sony Honda Mobility, la baisse des revenus financiers et une charge fiscale plus lourde ont pesé sur le résultat final.

Toutefois, le flux de trésorerie opérationnel est passé de 2 000 milliards JPY en 2024 à 2 300 milliards JPY. En conséquence, le flux de trésorerie disponible (FCF) a atteint 1 700 milliards JPY, contre 1 500 milliards JPY l'année précédente. Mais les investisseurs sont-ils convaincus ?

Le dilemme de la décote

L'action Sony stagne. À 3 470 JPY, le titre affiche une baisse de 4,5 % sur les 12 derniers mois et reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines à 4 776 JPY. Une situation paradoxale pour une entreprise qui vient de publier un résultat opérationnel en hausse et une génération de trésorerie améliorée.

Le titre se négocie à 16,5 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, soit un niveau inférieur à sa moyenne ajustée sur deux ans de 18,3 fois. Une décote peut signaler une opportunité, mais elle peut aussi signifier que le marché s'interroge sur la pérennité de la croissance récente des bénéfices.

Les analystes, en revanche, y voient une opportunité. L'objectif de cours moyen de 4 686,8 JPY implique un potentiel de hausse de 36,3 %. Sur 23 analystes, 21 recommandent l'action à l'achat. Pourtant, le cours de bourse refuse toujours de suivre cette tendance.

Des questions cruciales pour l'avenir

Si les vents porteurs macroéconomiques structurels demeurent, la question principale est de savoir si cette dynamique continuera de se traduire par des rendements pour les actionnaires. La concurrence est intense, les dépenses de consommation peuvent fluctuer rapidement, les sorties de jeux vidéo peuvent décevoir et le succès des contenus n'est jamais garanti. Les investisseurs semblent moins préoccupés par la situation actuelle de Sony que par sa capacité à délivrer des résultats de manière constante à l'avenir.