Les résultats semestriels d'Exel Industries sont en net recul
Au premier semestre 2025-2026, le chiffre d'affaires d'Exel Industries est en recul de 14,1% à 380,9 millions d'euros. A périmètre et taux de change comparables, il recule de 12,2%. La pulvérisation agricole concentre l'essentiel du repli des ventes, dans un contexte de cycle bas et de marché attentiste. L'Industrie est affectée également, en raison du ralentissement de certains de ses marchés, tandis que les autres activités affichent des baisses plus modérées.
L'EBITDA récurrent est en fort recul, à 7,2 MEUR contre 20,3 MEUR en 2024-2025. Cette évolution reflète la contraction de l'activité en particulier dans la pulvérisation agricole.
Le résultat opérationnel courant est négatif, à -22,2 MEUR, sous l'effet de la baisse des volumes, dans un contexte de faible demande et d'une moindre absorption des coûts fixes.
Le résultat net, négatif aussi à -18,7 MEUR, reflète la dégradation du résultat opérationnel courant, partiellement atténuée par l'amélioration du résultat financier et par la comptabilisation d'un produit d'impôt différé.
Au 31 mars 2026, l'endettement financier net ressort en baisse à 167,8 MEUR, contre 174,5 MEUR au premier semestre 2025, grâce aux efforts de maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR). Sur le premier semestre, la variation de BFR est négative et s'élève à 45 MEUR, conforme à la saisonnalité des activités du groupe.
Malgré le ralentissement de l'activité, le groupe maintient sa politique d'investissement pour l'innovation et l'optimisation de ses sites industriels et outils de production, avec des Capex s'élevant à 16,1 MEUR.
EXEL Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des végétaux (56,1% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ;
- protection des matériaux (29,4% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières) ;
- loisirs (14,5%). Le groupe propose des solutions efficientes au service des jardiniers amateurs et professionnels, ainsi qu'aux fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme.
A fin septembre 2025, EXEL Industries dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Europe (47,8%), Etats-Unis-Canada-Amérique latine (18,8%), Asie (7,7%), Afrique et Océanie (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.