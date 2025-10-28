Les résultats trimestriels d'Alfa Laval accueillis sans émotion

Alfa Laval a publié mardi des résultats de 3ème trimestre supérieurs aux attentes, grâce notamment à la bonne santé de ses activités dans l'énergie, et déclaré s'attendre à une demande stable au quatrième trimestre, des annonces qui étaient accueillies sans grande émotion en Bourse de Stockholm.



Le groupe d'ingénierie suédois, spécialisé dans l'échange thermique, la séparation et le transfert des fluides, a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice net de 2,3 milliards de couronnes, contre deux milliards un an plus tôt.



Son résultat opérationnel (Ebita) ajusté s'est quant à lui accru pour ressortir à 3,2 milliards de couronnes, à comparer avec 2,8 milliards au 3ème trimestre 2024, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 6% à 17,2 milliards, dont une croissance organique qui s'est établie à 8%.



Sa marge d'exploitation(Ebita) ajustée s'est ainsi améliorée à 18,4%, contre 17,3% un an auparavant, une performance supérieure au consensus qui visait 18,2%.



Les prises de commandes totales ont cependant diminué de 13% au cours du trimestre pour atteindre 16,6 milliards.



Pour le 4ème trimestre, Alfa Laval a déclaré anticiper une demande 'relativement équivalente' à celle du 3ème trimestre.



Dans un communiqué paru hier soir, le groupe scandinave - qui ne communique pas de prévissions annuelles - avait annoncé une révision à la hausse de ses objectifs de moyen terme, prévoyant désormais une croissance de ses ventes de l'ordre de 7% par an lors du cycle actuel, contre +5% auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 17%, et non plus de 15%.



Suite à ces annonces, l'action Laval cédait 1,6% mardi en fin de matinée.