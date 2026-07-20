La demande publicitaire s'est affaiblie et les bénéfices sont sous pression, un impact qui se reflète désormais dans le cours de l'action.

L'offensive de l'Arabie saoudite dans les secteurs des médias et du divertissement dépasse désormais le stade des intentions politiques pour devenir un écosystème actif. À travers Vision 2030, le gouvernement a intégré les médias, le divertissement, le tourisme et le contenu numérique au cœur de sa stratégie économique globale. Selon la General Authority of Media Regulation (Gmedia), la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) devrait passer de 16 milliards de riyals saoudiens (SAR) en 2024 à 47 milliards de SAR d'ici 2030, soit un quasi-triplement en six ans.

De plus, le marché saoudien des médias devrait atteindre 41 milliards de SAR d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 % entre 2025 et 2030. Cette dynamique laisse présager des investissements massifs dans la publicité, le streaming, la production de contenus, le gaming et le marketing.

MBC Group, le plus grand groupe de médias et de divertissement en langue arabe de la région, s'inscrit dans cette tendance à travers ses trois segments opérationnels : la diffusion et autres activités commerciales, la plateforme de streaming MBC SHAHID, et les initiatives de médias et divertissement.

Le groupe touche plus de 150 millions de téléspectateurs par semaine, exploite 14 chaînes de télévision gratuites et gère la principale plateforme de vidéo à la demande (OTT) de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Sa présence s'étend de l'Arabie saoudite aux pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en passant par l'Égypte, l'Afrique du Nord et les audiences arabophones internationales. Cette position stratégique devrait lui permettre de tirer profit de Vision 2030 si la création de contenus et les médias numériques deviennent des moteurs de croissance à long terme. Pourtant, cette empreinte massive n'a pas suffi à effacer des vents contraires conjoncturels au dernier trimestre.

Un décalage opérationnel

Les chiffres du premier trimestre 2026 de MBC Group ont été pénalisés par deux facteurs décorrélés de la demande d'audience : la perte des revenus liés au contrat de diffusion et de services techniques de la Saudi Sports Company (SSC), et des fluctuations dans la reconnaissance des revenus de sa branche Médias & Divertissement (M&E). Ce dernier point, lié à une activité par projets, a entraîné le report de certaines facturations sur les trimestres suivants. En conséquence, le chiffre d'affaires a chuté de 22,9 % sur un an, passant de 2 milliards de SAR à 1,6 milliard de SAR. La demande publicitaire a également été plus atone, les clients retardant leurs dépenses et raccourcissant les cycles de réservation face aux incertitudes régionales.

Le résultat opérationnel a reculé de 37,4 % sur un an pour s'établir à 158,8 millions de SAR, contre 253,8 millions de SAR, soit une baisse plus marquée que celle du chiffre d'affaires. Parallèlement, le bénéfice net a diminué de 15,6 % sur un an, atteignant 222,3 millions de SAR contre 263,5 millions de SAR. Ce repli reflète la baisse des revenus à haute marge issus de la SSC, la faiblesse de l'activité publicitaire et une réduction nette des revenus M&E due au décalage des étapes clés des projets. Néanmoins, la maîtrise des coûts par la direction a permis de limiter les dégâts, évitant une chute des bénéfices aussi brutale que celle des ventes.

Une valorisation qui anticipe la reprise

Le cours de l'action de MBC Group raconte deux histoires bien distinctes. Au cours de l'année écoulée, le titre a chuté de 35,8 % et se situe désormais bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 38,0 SAR, ce qui suggère que les investisseurs sont devenus beaucoup moins enclins à payer une prime pour le récit de croissance à long terme de l'entreprise.

Pourtant, la valorisation semble toujours exigeante. Le titre se négocie à 48,6 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, contre une moyenne sur deux ans de 35,6 fois. Il s'agit d'une prime de plus d'un tiers par rapport à son historique, malgré un cours de bourse nettement affaibli. Les investisseurs semblent toujours prêts à accorder un multiple élevé aux ambitions de MBC Group dans le streaming et aux opportunités d'expansion des médias saoudiens.

Les analystes, quant à eux, restent résolument optimistes. Les deux experts suivant la valeur recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 31,7 SAR, soit un potentiel de hausse de 46 % par rapport au cours actuel de 21,7 SAR. Cet écart suggère que les analystes financiers estiment que la récente baisse du titre a dépassé la réalité de ses bénéfices fondamentaux. Le marché, toutefois, semble encore attendre des preuves tangibles que la croissance des bénéfices sera assez rapide pour justifier une telle prime de valorisation.

En attente de signal

MBC Group dispose toujours de nombreux atouts, d'autant plus que le streaming prend une place croissante dans ses activités et que l'Arabie saoudite poursuit ses investissements dans le secteur des médias. Mais le chemin risque d'être sinueux. La demande publicitaire reste sensible au sentiment économique, les revenus par projets peuvent fluctuer d'un trimestre à l'autre, et le titre porte encore des attentes élevées. Le risque principal est simple : pour que le marché reste convaincu, la croissance doit se manifester de manière constante, et non par simples à-coups.