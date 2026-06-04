Les retenues fiscales américaines contredisent le scénario du trou d'air

Les retenues fiscales fédérales ont accéléré en mai aux Etats-Unis, un signal avancé plutôt rassurant sur les salaires, l'emploi et la demande intérieure.

Les recettes fiscales prélevées directement sur les salaires américains envoient un message moins dégradé que ne le suggèrent certains indicateurs de confiance. Selon le dernier bulletin de TaxTracking, la croissance des retenues fédérales à la source a atteint 6,4% sur un an en mai, après 4,0% en avril et une moyenne de 5,4% entre janvier et mars. Ces retenues correspondent aux impôts sur le revenu et aux cotisations sociales prélevés par les employeurs sur les fiches de paie, puis reversés au Trésor américain.



L'intérêt de cet indicateur tient à sa fréquence élevée et à son lien direct avec la masse salariale. Mesuré en dollars nominaux et en agrégé, il capte à la fois l'évolution de l'emploi, des heures travaillées et des salaires horaires. Cette série présente aussi l'avantage d'être disponible rapidement, de reposer sur des flux fiscaux effectivement encaissés et de mesurer directement l'évolution agrégée des revenus du travail, alors que les données officielles arrivent avec davantage de délai et font souvent l'objet de révisions.



TaxTracking estime que la progression moyenne d'avril et mai, à 5,2% sur un an, reste compatible avec des revenus salariaux qui augmentent plus vite que l'inflation et avec une économie américaine toujours en expansion, malgré les vents contraires accumulés cette année. Cette lecture mérite toutefois d'être nuancée, car une partie de l'accélération de mai pourrait venir d'un effet de calendrier lié au Memorial Day, tombé cette année à sa date la plus précoce possible.



La prochaine vérification de la solidité du marché de l'emploi viendra dès vendredi avec le rapport officiel sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS), qui permettra de voir si ce signal fiscal avancé se retrouve dans les créations de postes, la progression des salaires et la durée moyenne du travail.