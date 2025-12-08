Klöckner bondit après la confirmation de négociations avec Worthington Steel en vue d'une OPA. Salzgitter grimpe avec une recommandation d'achat et un objectif doublé chez UBS. Embracer chute de 29% en raison du détachement des droits liés à Coffee Stain, bientôt introduite en bourse.

Actions en hausse

Klöckner (+20%) : Worthington Steel négocie une offre publique d'achat, a confirmé la société. Les conditions financières ne sont pas encore connues.

Sensorion (+16%) : le DMC autorise la poursuite de l'essai de phase I/II Audiogene de la société sur le SENS-501, son programme de thérapie génique pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale.

Salzgitter (+6%) : UBS a relevé sa recommandation à l'achat. L'objectif de cours est largement révisé à la hausse et passe de 22,50 EUR à 50 EUR.

Auto1 (+5%) : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 34 EUR.

Renk (+4%) : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 65 EUR.

Sandoz (+3%) : le génériqueur suisse a finalisé l'acquisition de Just-Evotec Biologics. En parallèle, JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 66 CHF.

Galderma (+3%) : L'Oréal a acquis 10% supplémentaires de Galderma, pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20% dans son ancienne coentreprise avec Nestlé. Par ailleurs, JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 190 CHF.

Actions en baisse

Embracer (-29%) : c'est une baisse technique pour le groupe suédois. En effet, les droits à recevoir des actions Coffee Stain dans le cadre de la scission de la société ont été détachés ce matin. Coffee Stain fera son entrée en bourse jeudi.

Schott Pharma (-5,5%) : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 15 EUR.

Hornbach (-5%) : la société allemande a enregistré une baisse de ses résultats trimestriels. Hornbach "confirme les perspectives pour l'exercice 2025/2026, mais adopte une formulation plus prudente concernant les prévisions de bénéfices du groupe", note Baader Helvea.

Unilever (-3,5%) : le groupe a procédé à la scission de sa division glaces, Magnum Ice Cream, cotée à Amsterdam. Les actions se négociaient 12,8 euros à l'ouverture ce matin, soit une capitalisation boursière de 7,84 milliards d'euros.

Ferrari (-2,5%) : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 520 USD à 425 USD.