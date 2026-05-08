Les semi-conducteurs propulsent Wall Street malgré le regain de tensions dans le détroit d'Ormuz

Les marchés américains ont progressé vendredi, portés par des créations d'emplois supérieures aux attentes et par une nouvelle poussée des valeurs liées à l'intelligence artificielle, malgré un regain de tensions au Moyen-Orient. Le S&P 500 a gagné 0,84% à 7 398,9 points, le Nasdaq 100 a avancé de 2,35% à 29 235,0 points, inscrivant un nouveau record de clôture, tandis que le Dow Jones est resté proche de l'équilibre (+0,02% à 49 609,2 points).

La publication du rapport sur l'emploi a donné un premier soutien important au marché. L'économie américaine a créé 115 000 emplois en avril, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3 %. Cette combinaison réduit les craintes de ralentissement économique, mais elle complique aussi le scénario d'un assouplissement monétaire rapide, car la Fed pourrait y voir une raison supplémentaire de retirer progressivement son biais accommodant.



Dans ce contexte macroéconomique un peu plus favorable, les investisseurs ont davantage relativisé les tensions au Moyen-Orient. Le Commandement central américain a indiqué que les forces américaines avaient frappé des cibles militaires en Iran après des tirs de Téhéran contre trois destroyers dans le détroit d'Ormuz, tout en précisant ne pas chercher l'escalade. Donald Trump a ensuite déclaré que les navires avaient quitté le détroit sans dommage, limitant l'impact immédiat de cet épisode sur les actifs risqués.



Au-delà du soutien venu de l'emploi, la séance a surtout été dominée par les semi-conducteurs et les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Intel a bondi de près de 14 % après des informations du Wall Street Journal évoquant un accord préliminaire pour produire des puces destinées à Apple, ce qui a renforcé la confiance dans le redressement de son activité de fonderie. Micron a gagné près de 15 % après l'expédition de nouveaux disques SSD de très grande capacité optimisés pour l'intelligence artificielle, tandis qu'AMD a bondi de plus de 11 %. L'indice PHLX Semiconductor a avancé de plus de 5 %, s'adjugeant ainsi près de 11 % sur la semaine et près de 40 % sur un mois.



En dehors des mastodontes technologiques, plusieurs mouvements d'entreprises ont également animé la cote. Dell a gagné 13 % après des propos favorables de Donald Trump, qui a explicitement cité le groupe lors d'une intervention publique. Corpay a progressé de 12 % après des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives solides. Rocket Lab a également bondi de 34 % après un chiffre d'affaires trimestriel record et l'annonce de son plus important contrat de lancement.



Malgré la vigueur du mouvement sur les segments les plus exposés à l'intelligence artificielle, certaines déceptions ont limité l'ampleur de la progression dans plusieurs compartiments. Cloudflare a chuté d'environ 24 % malgré des résultats meilleurs que prévu, pénalisé par le ralentissement de la croissance, la pression sur les marges et des inquiétudes sur ses perspectives. Motorola Solutions a reculé de plus de 11 % malgré des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives relevées. Expedia a également reculé, dans un contexte de prudence sur les valeurs liées au voyage.



Après une semaine dominée par les résultats d'entreprises, l'emploi et la géopolitique, l'attention devrait progressivement se déplacer la semaine prochaine vers les chiffres américains de l'inflation, avec les prix à la consommation puis les prix à la production.