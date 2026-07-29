Le S&P 500 équipondéré a marqué hier un nouveau plus haut historique.

Les stars de la cote sont en pleine déroute. Et pourtant, les marchés actions sont loin de sombrer.

Ce matin, SK Hynix a plongé de 9% à la Bourse de Séoul, après des résultats en dessous des attentes (bien qu’exceptionnels dans l’absolu). Depuis son pic mi-juin, le titre a perdu 50% de sa valeur.

Une contre-performance qui accentue la déroute des semi-conducteurs depuis le début du mois. Le SOX a perdu un tiers de sa valeur en à peine plus d’un mois. Les investisseurs s’inquiètent à la fois de la durabilité du boom des investissements dans l’IA et de l’arrivée de la concurrence chinoise.

Pourtant, les indices actions dans leur ensemble sont loin de partir à la dérive. Le S&P 500 perd seulement 1% depuis le début du mois. La version équipondérée de l’indice a même inscrit un nouveau plus haut historique hier.

En effet, c’est une forme de rotation qui s’opère. Les investisseurs délaissent les semi-conducteurs pour se repositionner sur les secteurs plus traditionnels, comme la santé, l’énergie, ou les valeurs financières.

Source : Zonebourse

Et même à l’intérieur de la tech, on observe une rotation. Car pendant que les semi-conducteurs sont à la peine, les 7 Magnifiques, délaissées ces derniers mois, retrouvent des couleurs. L’indice Roundhill Mag7 est en hausse de 3% sur un mois.