La cote américaine est plombée par la désaffection des investisseurs pour les semi-conducteurs : le Nasdaq recule de 1,64%, suivi par le S&P 500 (-0,78%) et le Dow Jones (-0,1%). Nvidia (-2,1%) en fait les frais : le géant des puces est bousculé par Apple, ce qui permet à la marque à la pomme de retrouver la cime du classement des plus grosses capitalisations boursières de la planète.

Bouleversement dans le classement des plus grosses capitalisations mondiales : profitant du repli des valeurs liées aux semi-conducteurs, Apple retrouve la plus haute marche du podium, tandis que Nvidia recule d'une place, victime du retournement qui s'opère dans le compartiment des puces. Le mouvement est général : en cinq jours, Micron, AMD, GlobalFoundries, Qualcomm et Intel ont tous accusé des replis à deux chiffres en Bourse.



"L'indice sectoriel des semi-conducteurs a chuté d'environ 30% au cours du dernier mois", soulignait ce matin Utsav Sinha, analyste en charge du secteur chez AlphaValue. Selon lui, à court terme, une annonce de réduction des dépenses d'investissement (capex) par les grands fournisseurs de services cloud (hyperscalers) constituerait un risque négatif pour le secteur et pourrait peser sur les cours.

"A long terme, nous restons toutefois confiants sur l'ensemble de ces valeurs", nuance-t-il.



Le mouvement de repli s'étend même aux fameuses "Mag 7", avec Meta (-4,3%), Tesla (-2,5%), Alphabet (-2,3%) ou encore Microsoft (-2,3%).



Netflix perd l'équilibre



Au-delà du repli des valeurs technologiques, la saison des résultats continue d'animer la cote américaine. Netflix plonge ainsi de 7,5% à Wall Street malgré une publication conforme aux attentes, avec une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires et du bénéfice. Les investisseurs sanctionnent avant tout le ralentissement de la croissance et s'interrogent sur la capacité du groupe à maintenir un fort niveau d'engagement de ses utilisateurs.



Par ailleurs, Travelers signe la plus forte progression du S&P 500 (+8,2%) après avoir publié des résultats financiers solides au deuxième trimestre 2026. Le groupe a dégagé un bénéfice net ajusté de 2,16 milliards de dollars, soit une croissance spectaculaire de 44%.



Dans un autre registre, DePuy Synthes, division de Johnson & Johnson, annonce l'acquisition d'Expanding Innovations, une société de technologies médicales spécialisée dans les implants expansibles destinés à la chirurgie du rachis. J&J s'adjuge 1,5%.



De son côté, ConocoPhillips (+1%) a annoncé avoir trouvé un accord avec BP pour acquérir une participation de 42% dans BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL). Cet investissement doit permettre de moderniser et de relancer la production de quatre grands gisements pétroliers.



Enfin, l'action Intuitive Surgical cède quant à elle près de 12% à New York. En cause : si le groupe table toujours sur une croissance mondiale des interventions da Vinci proche du point médian de sa fourchette de 13,5% à 15,5% en 2026, il a prévenu que les modifications de certains régimes d'assurance pourraient peser sur la demande.



Des statistiques mitigées à digérer



Les investisseurs ont ainsi eu la surprise de voir les prix américains à l'importation augmenter de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, prenant les économistes à contre-pied : ils tablaient sur un repli de 0,7%.



En revanche, après une augmentation de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), la production industrielle américaine s'est à nouveau accrue de seulement 0,1% en juin, à comparer à une hausse de 0,2% attendue par le consensus.



Enfin, le moral des consommateurs américains se redresse sensiblement ce mois-ci, à en croire l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan (UMich), qui ressort à 54,4 en estimation préliminaire pour juillet, contre 49,5 le mois précédent.



Dans ce contexte, le billet vert reste stable face à la monnaie unique, autour des 0,874 EUR.