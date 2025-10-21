Alors que l'enthousiasme lié l'intelligence artificielle se mêle à un sentiment latent de fragilité, l'heure est à la vigilance et à une plus grande sélectivité en bourse. Le principal indice américain, S&P 500, affiche des niveaux de valorisation rarement vus, introduisant un dilemme stratégique : faut-il profiter de la dynamique, ou s'en prémunir ?

Partie 1 - S&P 500 : le prix de la perfection

Des niveaux de valorisation extrêmes

Fin septembre, le S&P 500 a atteint une valorisation de 22,8x ses bénéfices nets selon les données de JP Morgan, contre une moyenne de 17x sur les 30 dernières années. Il faut remonter à la bulle des dotcoms de 2000 pour retrouver des niveaux similaires.

Source : JP Morgan

L’indice S&P 500 apparaît statistiquement cher sur un large éventail de métriques : parmi 20 ratios suivis par Bank of America, on constate que la capitalisation boursière par rapport au PIB, le prix sur valeur comptable (P/B), le prix sur flux de trésorerie d’exploitation (P/OCF) et la valeur d’entreprise sur les ventes (EV/Sales) ont atteint des records. Par ailleurs, sur 5 métriques supplémentaires (prix sur bénéfice GAAP (P/GAAP EPS), médiane des P/E, EV/EBITDA, comparaison S&P vs WTI et S&P vs Russell 2000), l’indice dépasse même les niveaux de mars 2000 (durant la la bulle Internet, cf : tableau ci-dessous).

Source : Bank of America

Ainsi, nous sommes dans un territoire dit frothy (tendu) mais pas encore en situation de déconnexion totale avec les fondamentaux.

En effet, et c’est un point important, la comparaison historique est perturbée : l’indice d’aujourd’hui est composé d’entreprises de meilleure qualité (plus asset-light, moins endettées, avec des marges supérieures et une rentabilité des capitaux engagés plus élevées), ce qui justifie une certaine prime vis-à-vis des autres indices mondiaux mais aussi vi-à-vis de son historique.

Source : Yardeni

Le levier financier du S&P 500 (capitalisations pondérées) est en moyenne de 0,6, ce qui est bien plus faible que dans les années 1990 et 2000.

Cela confère à l’indice un avantage structurel. Toutefois, la concentration des capitaux (quelques méga-caps dominantes) et la dominance des capitaux passifs rendent l’ensemble plus vulnérable à des déclencheurs externes.

Implications pour les rendements à venir

Plusieurs études récentes confirment que lorsqu’un marché démarre à des multiples élevés, les rendements futurs sur dix ans tendent à être plus modestes. Par exemple, une étude de Goldman Sachs indique que le ratio de CAPE très haut aujourd’hui réduit fortement les perspectives de rendement futur.

Source : Goldman Sachs

Source : Goldman Sachs

De même, selon une étude de Vanguard, les actions américaines restent à des niveaux de valorisation élevés alors même que l’incertitude économique demeure.

Source : Vanguard

En clair : la prime pour prendre du risque actions est aujourd’hui plus faible.

Partie 2 - Les risques montants pour le S&P 500

Accumulation des signaux de marché baissier

Au fil du temps, les épisodes de krach boursier ont souvent été précédés d’un certain nombre de signposts : multiples élevés, performance des valeurs growth par rapport aux value, tensions sur le crédit, etc. Selon Bank of America, environ 60% des signaux classiques d'un marché baissier sont déjà déclenchés, ce qui se rapproche de la moyenne (70%) observée avant des pics historiques de marchés. Cela suggère que le plancher potentiel de l’indice pourrait être inférieur au niveau actuel.

Résilience du consommateur vs. pression de l’IA

Un moteur clé de la performance a été la résilience du consommateur américain et l’essor de l’IA. Toutefois, ces deux forces pourraient être en tension : l’IA peut réduire la demande pour certains services professionnels (et donc pour certains revenus de consommation), ce qui pourrait éroder un pilier important de la croissance des bénéfices.

Nouveaux acteurs dans la création de crédit et l’endettement privé

Depuis la crise de 2008, le crédit s’est déplacé hors des grandes banques traditionnelles vers les prêteurs privés. Ce canal, plus opaque, s’accompagne maintenant d’un fort développement dans le secteur technologique/IA, de financements gouvernementaux, voire d’achats d’actifs par l’État (ce qui n’est pas, en soi, une menace, mais rend le système plus complexe). Le problème tient à la liquidité : si les fonds de pension et autres investisseurs sont exposés à des actifs privés mal évalués, ils pourraient être contraints de vendre des actions du S&P 500 pour répondre à des obligations de liquidité, déclenchant un effet d'entraînement.

Brouillard macro-économique

Après une amélioration de la visibilité au printemps, l’été/automne 2025 a été marqué par une ré-escalade des tensions commerciales (Chine/États-Unis), un arrêt partiel du gouvernement américain et une interruption de certains flux de données macro. Cette perte de visibilité pèsera probablement sur l’activité à court-terme. Cela renforce l’idée que la dérive à la hausse de l’indice pourrait manquer de catalyseurs macroéconomiques à court terme.

Résultats des entreprises

Les résultats du deuxième trimestre donnent un signal mitigé : certains acteurs industriels ont communiqué de l’incertitude plutôt qu’une accélération d’unlocking demand. Les banques, bien que mieux capitalisées qu’il y a deux ans, font face à des signaux de crédit plus larges. Le maillon faible pourrait être la liquidité : la dominance des fonds passifs et l’exposition croissante à des structures financières moins liquides rendent l’indice potentiellement vulnérable en cas de renversement.

Conclusion / Avis personnel

Le S&P 500 se trouve à un carrefour : d’un côté, une qualité structurelle réelle, une domination technologique et un consommateur américain résilient, de l’autre, des niveaux de valorisation élevés, une concentration accrue, une certaine complexité financière et plusieurs signaux d’alarme.

Le potentiel de rendement reste réel, mais désormais contre-balancé par un niveau de risque élargi. En ce qui concerne le S&P 500, la décennie à venir a statistiquement de grande chance de délivrer des performances plus faibles que la décennie précédente mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur le marché américain. Même si les actions américaines restent structurées pour croître, d’autres zones offrent une prime de valorisation plus attractive : small-caps, marchés développés hors États-Unis, voire certaines poches de value.

Pour nous autres investisseurs, le mot clé est : sélectivité. Sélectivité en matière de pondération par zone géographique, sélectivité en matière de secteur, sélectivité en matière de titres individuels, et être attentif aux risques et aux valorisations. C'est ce que nous nous efforçons d'appliquer dans le cadre de nos portefeuilles Investisseur chez Zonebourse.

A titre d'exemple, je trouve le secteur de la santé particulièrement intéressant dans une perspective 12-18 mois, secteur historiquement plus performant et composé d'entreprises plus qualitatives que la moyenne qui affichent en ce moment des valorisations attractives.

Source : MSCI