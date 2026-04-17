En 2025, elles se sont opposées à au moins une résolution dans 72% des AG auxquelles elles ont participé. Leur attention s'est notamment portée sur la rémunération des dirigeants.

Les sociétés de gestion suivent-elles de près les entreprises dans lesquelles elles placent l’argent de leurs épargnants ? Au-delà des traditionnelles analyses financières, une étude de l’association française de la gestion d’actifs (AFG) montre qu’elles sont particulièrement impliquées dans les assemblées générales.

Plus de 36.000 AG… pour 57 sociétés de gestion

L’association a épluché les questionnaires reçus de 57 sociétés de gestion (incluant plus particulièrement 17 des 20 premiers acteurs de la place). Il en ressort que ces sociétés de gestion ont participé à 36.668 assemblées générales (AG) en 2025, un chiffre en hausse de 6% sur un an et de 13,5% sur trois ans.

Parmi ce total, 9% des AG concernaient des entreprises françaises, 29% des groupes européens et 25% des émetteurs d’Amérique du Nord. L’étude montre aussi et surtout que 74% des structures sondées (soit 42 sociétés de gestion) ont participé à plus de 100 AG, 16% ayant même dépassé la barre des 500 AG.

Une résolution sur cinq rejetée

Bien entendu, l’implication d’un actionnaire ne se mesure pas seulement à sa participation aux AG. Elle doit également être évaluée au regard des décisions approuvée ou non. Or sur ce plan, l’AFG apporte des compléments d’information particulièrement intéressants.

Dans l’ensemble, 21% des votes exprimées par les gérants sont allés à l’encontre des résolutions proposées. Dans certaines sociétés de gestion ayant participé à plus de 100 AG, la part de votes défavorables approche même des 50%.

Des particularités territoriales

Il est aussi et surtout à noter que la vigilance ne concerne pas que quelques cas isolés. L’AFG indique en effet que les sociétés de gestion ont émis au moins un votre « contre » dans 72% des AG auxquelles elles ont participé. Ce chiffre mérite toutefois d’être détaillé, les disparités géographiques étant ici très marquées. Alors que les votes d’opposition ont concerné moins de 60% des AG au Japon et en Asie-Pacifique, les sociétés de gestion se sont montrées plus critiques en France (dans 79% des AG) et en Amérique du Nord (89%).

Il faut dire que les pratiques de gouvernance ne sont pas les mêmes d’un territoire à un autre. Cela se ressent d’ailleurs dans l’analyse plus précise des motifs de rejet.

Rémunérations et dispositifs anti-OPA au cœur du jeu

C’est principalement au niveau de la rémunération des dirigeants que les critiques ont été les plus vives. Les gérants ont rejeté 43% des résolutions en la matière, le taux d’opposition étant encore plus élevé outre-Atlantique (69%), "à cause d’un retard notamment par rapport aux pratiques européennes s’agissant de l’alignement de ces rémunérations sur les performances de l’entreprise", souligne l’AFG.

En parallèle, les sociétés de gestion se montrent généralement très regardantes sur les opérations financières pouvant conduire à une baisse de leur poids. Ainsi que l’explique l’étude, "elles s’opposent en particulier aux résolutions permettant des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscriptions (DPS) exagérément dilutives. Les 'dispositifs anti-OPA' permettant, en période d’OPA, d’émettre des bons de souscriptions d’actions (BSA) ou de procéder à des rachats d’actions pendant ces périodes sont également très contestés par les gérants". En conséquence, 24% des résolutions ont ici été refusées par les gérants, avec une part de 33% pour les seules AG de groupes français. "En droit français, les résolutions proposant des augmentations de capital sont précises et multiples, et les gérants, consécutivement à la loi Florange, sont très attentifs à ce que les résolutions relatives aux opérations financières contiennent des mentions précisant explicitement l’impossibilité de leur utilisation en cas d’OPA", note l’AFG.