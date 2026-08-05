Une semaine après avoir franchi leurs seuils techniques baissiers, les indices ont choisi le camp du rebond. Le Nasdaq a repris près de 10%, les puces plus de 16%, et le CAC 40 signe un nouveau record. Coup de pouce inattendu : le retour de Scott Bessent. Pendant ce temps, SpaceX gâche sa première copie.

Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous aviez mieux à faire, mais j'avais parlé mercredi dernier des seuils techniques baissiers franchis par certains indices moteurs pour les investisseurs. En l'occurrence, il s'agissait des chutes respectives de 10 et 20% du Nasdaq 100 et de l'ETF semiconducteurs le plus populaire, celui d'iShares. Pour les traders, ces deux paliers sont des indicateurs importants, qui signalent souvent un moment charnière. Ça marche dans les deux sens. Ou bien le mouvement baissier a fédéré suffisamment de courageux pour dire "on y retourne", ou bien il provoque une capitulation de ceux qui avaient tenu jusque-là, et qui sont forcés de lâcher.

Depuis jeudi dernier, on a droit à la version "on y retourne". Les investisseurs ont considéré que la grosse claque du début de l'été a été synonyme de soldes de 10% ou 20% sur le prix des actifs risqués. L'ETF d'iShares sur les puces a repris 16,5% en quatre séances. Le Nasdaq 100 est remonté de 9,3%. Il en manque encore pour revenir sur les records du début du mois de juin, mais plus tant que ça. Le S&P 500, le Dow Jones, le CAC 40, l'Euro Stoxx 50, le Stoxx Europe 600… tous ces indices ont d'ores et déjà signé un record hier soir. Ainsi l'été qui avait si mal commencé en Bourse n'est plus un été meurtrier.

Le rebond va donc au-delà des valeurs technologiques, même si l'apport de ces titres pèse très lourd dans la balance haussière. Il y a un autre facteur à prendre en considération depuis quelques jours. Scott Bessent, qui avait un peu disparu des radars médiatiques, a fait sa rentrée. Chez Zonebourse, on aime bien écrire que le secrétaire américain au Trésor est l'adulte dans la pièce au sein de l'administration américaine. L'image est assez réaliste : Bessent est reconnu à la fois pour ses compétences en finance, puisque c'est un produit de Wall Street, et pour sa vision politique moins partisane que certains de ses collègues. En quelques mots, sa parole a du poids. C'est lui qui vient d'orchestrer la vaste opération qui a permis de rassurer le marché obligataire en faisant remonter le yen face au dollar. C'est encore lui qui a fait chuter le pétrole et reculer le rendement de la dette américaine en annonçant que la réouverture du détroit d'Ormuz aura lieu incessamment sous peu.

Rebond des technologiques, baisse du pétrole et indicateurs macroéconomiques favorables aux Etats-Unis : les planètes se sont alignées début août.

Dans le même temps, les publications de résultats trimestriels des sociétés cotées continuent, avec des réactions toujours aussi exubérantes. Palantir, un peu en disgrâce depuis le début de l'année, a bondi de 29,5% (!) hier après des performances financières ébouriffantes. Après la clôture américaine, d'autres entreprises très suivies sont passées au révélateur, avec moins de succès. AMD, qui fait pourtant partie de la mouvance IA, a déçu et cédait plus de 8% hors séance. Le spécialiste des réseaux Arista a en revanche séduit (+11%).

Mais c'est vers SpaceX que les regards se sont tournés, avec la première publication de résultats depuis l'introduction en bourse en juin. Tout a dépassé les attentes : le chiffre d'affaires, les dépenses et les ambitions du patron, le remuant Elon Musk. Apparemment, les investisseurs aussi ont été dépassés : le titre chutait de 7,6% après la clôture. Un plongeon à relativiser car l'action avait bondi de 9,4% pendant la séance, alors que les spéculateurs jouaient à fond la carte de la bonne nouvelle. C'est donc raté, parce que Musk a un peu trop insisté sur les montants à engloutir pour nourrir les ambitions de SpaceX dans l'intelligence artificielle et même dans les télécoms, puisque le groupe prévoit de lancer une offre mobile par satellite pour aller prendre des clients aux opérateurs traditionnels. Pour l'heure, toutes les divisions de SpaceX sont des pompes à fric, pour le dire trivialement. Seule Starlink dégage une performance opérationnelle positive, mais sans commune mesure avec les investissements nécessaires pour développer les autres branches. Première un peu compliquée, donc, pour SpaceX, dont le titre avait touché lundi un plus bas depuis l'IPO à 105 USD, soit 22% sous le prix d'introduction et 53% sous le pic touché dans les premières heures de cotation.

Aujourd'hui, la valse des publications de résultats continue avec une vingtaine de sociétés du Stoxx Europe 600 et une quarantaine du S&P 500. Dans le domaine macroéconomique, et toujours dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis en juillet prévus pour vendredi, on suivra l'indice ISM des services américain dans l'après-midi. Ce matin, la banque centrale indienne a maintenu ses taux à 5,25% comme prévu, tout en relevant sa prévision de croissance du PIB et en modérant ses anticipations d'inflation.

En Asie-Pacifique, la forte hausse du Nasdaq inspire la Corée du Sud (+4,3%), le Japon (+3,5%) et Taïwan (+2,8%) en fin de parcours. L'Inde (+0,4%) et l'Australie (+0,8%) suivent à bonne distance. En Chine, Hong Kong est atone tandis que les indices continentaux prennent plus de 1%. L'Europe est une nouvelle fois attendue en hausse dans les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

14h15 : Emploi privé ADP (Etats-Unis)

16h00 : Indice ISM services (Etats-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

22h05 : Discours de Cook de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 12 EUR.

Arcelormittal : Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,30 à 70 EUR.

BBVA: Deutsche Bank dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,30 EUR à 23,65 EUR.

Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 132 à 135 EUR.

Danske Bank : SB1 Markets dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 380 DKK à 400 DKK.

FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 34,80 à 29,30 EUR.

Ferretti : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,70 EUR à 3,15 EUR.

HSBC Holdings : BNP Paribas dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 1500 GBX à 1520 GBX. Citi dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 1640 GBX à 1570 GBX.

Imerys : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 22 à 23 EUR.

Nexans : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 183 EUR.

Technip Energies : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 35 EUR.

Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Antin Infrastructure négocie la vente d'Idex à un fonds de JP Morgan. Selon une information de Bloomberg, le prix de vente pourrait être de 4,4 MdsUSD.

Procter & Gamble rachète Thorne, société de bien-être financée par L Catterton et LVMH.

2CRSi signe une lettre d'intention avec Quanthor pour développer une offre de cybersécurité post-quantique destinée aux infrastructures critiques.

Bigben Interactive dépose une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, après un accord de principe pour la restructuration de sa dette.

Abéo acquiert 60% du capital de Hurricane, leader des sports urbains en Europe et en Chine.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.