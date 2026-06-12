Mastercard ne veut plus seulement faire passer les paiements par les rails bancaires traditionnels. Le géant des cartes prépare une tuyauterie financière capable de régler des transactions 24h/24, 7j/7… directement sur blockchain grâce aux stablecoins réglementés.

Mastercard a annoncé l’extension de ses capacités de règlement avec quatre nouveautés qui paraissent techniques mais qui changent pas mal de choses : du règlement intrajournalier, du règlement le week-end, du règlement les jours fériés, et surtout du règlement onchain à l’aide de stablecoins réglementés. Sur ce dernier point, Mastercard veut permettre à certaines transactions d’être réglées directement sur blockchain (Solana, Ethereum…), via des jetons numériques adossés à des monnaies classiques (stablecoins) comme l'USD ou l’EUR, mais émis dans un cadre légal contrôlé. Le paiement ne se contenterait donc plus de passer par les rails bancaires traditionnels : il pourrait aussi circuler sur des infrastructures crypto encadrées.

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Concrètement, ces nouvelles options fonctionneront en parallèle des processus en monnaie fiduciaire déjà existants ; elles ne remplacent pas l’ancien système, elles l’étirent, l’assouplissent et, d’une certaine manière, le désancrent du rythme des banques centrales et du calendrier bancaire traditionnel. Mastercard promet ainsi davantage de souplesse aux émetteurs et acquéreurs pour gérer leur liquidité dans ce qu’elle décrit comme une économie numérique “toujours active”.

La liste des actifs retenus est précise. Mastercard commencera avec l’USDC de Circle, les stablecoins émis par Paxos – PYUSD, USDG et USDP –, le RLUSD de Ripple et le SoFiUSD. Ces jetons seront activés sur plusieurs réseaux, parmi lesquels Arbitrum, Base, Canton, Ethereum, Polygon, Solana, Tempo et XRPL.

Les premiers participants attendus se trouvent surtout en Europe aux États-Unis et en Amérique latine : ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank et Nuvei. L’expansion est prévue sur le reste de l’année 2026, sous réserve du cadre réglementaire de chaque juridiction.

Depuis longtemps, les stablecoins veulent s’imposer : non plus comme simples jetons de trading crypto, mais comme monnaie de règlement disponible 24h/24 et 7j/7. Mastercard les propulse.

Ce que Mastercard change vraiment

Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut revenir à un détail que le grand public ne voit pas. Quand un client paie par carte, la transaction est généralement autorisée presque instantanément. Mais l’autorisation n’est pas encore le règlement. Entre les deux, il existe un monde intermédiaire fait de compensation, de netting, de rapprochements, de calcul des positions nettes entre émetteurs et acquéreurs, puis de transferts de fonds. Mastercard décrit elle-même le règlement comme le processus par lequel le réseau facilite l’échange des fonds au nom des émetteurs et des acquéreurs, après avoir calculé leurs positions nettes.

Ce monde intermédiaire a longtemps vécu selon une logique de journées bancaires. Les transactions peuvent être autorisées un samedi soir, mais les mouvements d’argent entre institutions restent dépendants des infrastructures bancaires classiques et des fermetures des banques centrales. Autrement dit, même dans un système global et numérique, le calendrier de la banque centrale américaine continue d’imposer son tempo à une partie du règlement.

C’est cette dissociation entre le temps du paiement et le temps du règlement que Mastercard essaie de réduire. L’entreprise ne dit pas au consommateur qu’il va désormais payer en stablecoins ; elle dit aux institutions qui opèrent derrière le terminal – banques émettrices, acquéreurs, PSP, plateformes de paiement, fintechs transfrontalières – qu’elles pourront choisir davantage quand et comment solder leurs obligations. Cela peut sembler secondaire. Ce ne l’est pas. Dans un métier où la trésorerie se compte en heures, où les besoins de collatéral et les buffers de liquidité se renchérissent dès qu’un week-end ou un fuseau horaire s’en mêle, gagner du temps de règlement, c’est gagner du capital.

Il faut donc bien distinguer deux révolutions souvent confondues. La première est visible : payer avec des actifs numériques. La seconde est souterraine : régler en actifs numériques entre institutions. Mastercard se situe clairement dans la deuxième. Son annonce ne transforme pas le consommateur en détenteur d’USDC ; elle transforme potentiellement la tuyauterie entre établissements financiers. C’est moins spectaculaire qu’un paiement “crypto” en caisse, mais c’est probablement beaucoup plus décisif pour l’avenir des flux de trésorerie, des paiements transfrontaliers et des règlements de masse.

Pourquoi les stablecoins arrivent maintenant

Si Mastercard fait ce pas en 2026, ce n’est pas parce qu’une mode crypto tardive l’aurait soudain convaincue. C’est parce que plusieurs conditions, techniques, réglementaires et concurrentielles, se sont alignées presque en même temps. La première est juridique. Aux États-Unis, le GENIUS Act, adopté en juillet 2025, a établi un cadre réglementaire pour les paiements en stablecoins. Selon la Réserve fédérale et le Trésor américain, cette loi définit les émetteurs autorisés, impose un adossement à des actifs relativement sûrs – dépôts, bons du Trésor de court terme, voire avoirs auprès de la banque centrale – et encadre plus clairement leur usage comme moyen de paiement. Autrement dit, ce qui relevait hier encore de l’expérimentation privée commence à entrer dans un périmètre normatif plus stable.

La deuxième condition est réglementaire au sens opérationnel. Mastercard Transaction Services a obtenu une BitLicense du département des services financiers de l’État de New York. Le groupe a explicitement relié cette approbation à sa stratégie de long terme dans les infrastructures de paiement et de règlement pour actifs numériques, y compris les stablecoins et les dépôts tokenisés.

La troisième condition est stratégique. Mastercard n’arrive pas de nulle part. Dès 2024, son Multi-Token Network avait été connecté à Kinexys Digital Payments de J.P. Morgan pour améliorer les paiements B2B transfrontaliers, avec pour promesse une plus grande transparence, plus de rapidité et moins de friction liée aux fuseaux horaires. En 2025, Mastercard et Circle avaient déjà activé le règlement en USDC et EURC pour des acquéreurs d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique. En 2026, le groupe annonçait avec SoFi que SoFiUSD pourrait devenir une option de règlement sur son réseau mondial et sur son MTN, avec l’ambition affichée d’ouvrir des règlements 24h/24. L’annonce n’est donc pas un saut dans l’inconnu ; c’est l’agrégation de briques posées depuis plusieurs années.

La quatrième condition est concurrentielle. En mars, Mastercard a annoncé le rachat de BVNK pour jusqu’à 1,8 MrdUSD, précisément pour accélérer sa présence sur les transferts blockchain et les paiements stablecoin, dans les transferts de fonds, les paiements professionnels et les paiements.

Enfin, il y a le marché lui-même. Christine Lagarde rappelait début mai que les stablecoins sont passés de moins de 10 milliards il y a 6 ans à plus de 300 milliards aujourd’hui. Ils demeurent très majoritairement libellés en USD, et près de 90% du marché est concentré entre Tether et Circle. Mastercard lit ces chiffres comme tout le monde : l’écosystème a atteint une taille où il n’est plus possible de le traiter comme une simple annexe de la crypto-spéculation. Il devient une forme de liquidité privée, programmable et mondiale, que les grands réseaux de paiement préfèrent intégrer plutôt que subir.

Ce que l’Europe voit arriver

De ce côté-ci de l’Atlantique, la situation est plus ambivalente. D’un côté, l’Europe n’a pas attendu les stablecoins pour penser le temps réel. L’Eurosystème dispose déjà de TIPS, sa plateforme de règlement des paiements instantanés en monnaie de banque centrale, opérationnelle 24h/24, 365 jours par an. TIPS garantit un règlement final et irrévocable en monnaie centrale pour des virements instantanés paneuropéens. Sur ce terrain précis – le règlement instantané de compte à compte en monnaie publique –, l’Europe n’est donc pas en retard ; elle a même une architecture que les émetteurs de stablecoins ne peuvent pas exactement répliquer.

Mais Mastercard ne joue pas dans tout à fait le même couloir. Ce qu’il étend, ce n’est pas un système public de virement instantané, c’est un réseau mondial de règlement de cartes, avec ses émetteurs, ses acquéreurs, ses marchands, ses filets anti-fraude, ses litiges, ses process de chargeback, sa gouvernance privée et sa présence transfrontalière massive. C’est là que la comparaison devient intéressante : l’Europe dispose d’une infrastructure publique temps réel en monnaie centrale, mais les réseaux privés américains tentent désormais d’ajouter à leurs propres rails la disponibilité permanente des stablecoins privés. Autrement dit, deux visions du “toujours actif” se font face : l’une publique et centrée sur la monnaie centrale, l’autre privée et adossée à des dollars tokenisés.

Finalement, Mastercard ne dit pas que demain tout le monde paiera son café en stablecoins. Le changement se joue surtout dans les coulisses : entre les banques, les commerçants et les intermédiaires qui doivent réellement se transférer l’argent après un paiement par carte. Aujourd’hui, ces règlements restent encore en partie dépendants des horaires bancaires, des jours ouvrés et des infrastructures traditionnelles. Avec les stablecoins, Mastercard veut rendre cette tuyauterie plus rapide, plus flexible et disponible en permanence.