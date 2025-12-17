Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine passée

Les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,4 millions de barils lors de la semaine du 12 décembre, en recul de 1,3 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 1,7 million de barils tandis que les réserves d'essence ont grimpé de 4,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries américaines ont fonctionné à 94,8% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne d'essence en hausse à 9,6 millions de barils par jour.



