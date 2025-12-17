Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 1,7 million de barils tandis que les réserves d'essence ont grimpé de 4,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries américaines ont fonctionné à 94,8% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne d'essence en hausse à 9,6 millions de barils par jour.

