Les stocks américains de pétrole ont reculé la semaine passée

Les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 416 millions de barils lors de la semaine du 24 octobre, en recul de 6,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont diminué de 3,4 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 5,9 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries américaines ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne d'essence en baisse à 9,6 millions de barils par jour.