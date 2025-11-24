Les stocks de cuivre enregistrés au Comex ont franchi un seuil inédit, atteignant 402 876 tonnes courtes au 21 novembre, soit 365 483 tonnes métriques. Ce niveau dépasse le précédent record de janvier 2003, témoignant d’une accumulation massive liée à des arbitrages favorables et aux incertitudes entourant la politique tarifaire américaine. Depuis le début de l’année, les volumes ont quadruplé, alimentés par les craintes d’un droit de douane potentiel sur le cuivre raffiné.

La hausse des stocks a commencé en mars, dans un contexte d’anticipation de nouvelles barrières douanières décidées par l’administration Trump. Bien que le cuivre raffiné ait finalement été exempté du tarif de 50% entré en vigueur le 1er août, les livraisons vers les États-Unis n’ont pas ralenti. Le manque de clarté sur la politique commerciale à venir, notamment avant la remise d’un rapport présidentiel prévue pour juin 2026, incite les opérateurs à continuer de stocker en masse.

Par ailleurs, un arbitrage de prix favorable accentue le phénomène : alors que le cuivre se négocie à environ 10 760 dollars la tonne sur le LME, son équivalent sur le Comex atteint 11 023 dollars. Cet écart rend les envois de métal vers les États-Unis économiquement avantageux. À ce jour, les stocks du Comex représentent près de 25% de la consommation annuelle de cuivre raffiné du pays, estimée à 1,58 million de tonnes, et surpassent les niveaux combinés des stocks du LME et de la Shanghai Futures Exchange.