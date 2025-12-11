Les stocks des grossistes américains remontent en septembre

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,5% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une baisse de 0,1% en août (révisée par rapport à une stagnation estimée initialement).



De leur côté, les ventes des grossistes ont diminué de 0,2% en septembre (après un repli de 0,2% aussi en août), donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en hausse de 1,28 mois en août à 1,29 mois en septembre.