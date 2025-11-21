Les stocks des grossistes américains stagnent en août

Les stocks des grossistes américains ont stagné en août 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,1% en juillet (confirmée par rapport à l'estimation initiale).



De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,1% en août (après un bond de 1,3% en juillet), donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- stable à 1,28 mois.