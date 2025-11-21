Les stocks des grossistes américains ont stagné en août 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,1% en juillet (confirmée par rapport à l'estimation initiale).
De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,1% en août (après un bond de 1,3% en juillet), donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- stable à 1,28 mois.
Les stocks des grossistes américains stagnent en août
Publié le 21/11/2025 à 16:12
