Les taux hypothécaires chutent à 5,99% après une intervention de Trump sur le logement

Les taux des prêts immobiliers à 30 ans sont tombés vendredi à 5,99%, leur plus bas niveau depuis février 2023, à la suite d'une initiative annoncée par le président Donald Trump sur Truth Social. Il a ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac de racheter pour 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires, afin de favoriser une baisse des taux et améliorer l'accessibilité à la propriété. Cette mesure, bien accueillie par les marchés, a aussitôt influencé les rendements des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), accentuant le recul des taux pour les emprunteurs.



L'opération pourrait générer une baisse des taux comprise entre 25 et 50 points de base, selon les analystes. Concrètement, pour un prêt de 425 000 dollars sur 30 ans, avec 20% d'apport, une baisse à 5,9% se traduirait par une mensualité réduite d'environ 118 dollars. Si cette économie reste modeste, elle pourrait néanmoins relancer l'intérêt des primo-accédants jusque-là exclus du marché. Le secteur de la construction a réagi positivement, les actions des promoteurs étant en hausse, alors même que beaucoup proposaient déjà des taux préférentiels via des rachats de taux.



Malgré cet effet d'annonce, certains experts tempèrent l'enthousiasme. Ivy Zelman, de la société de recherche Zelman & Associates, souligne que les prix de l'immobilier ont bondi de près de 50% depuis la pandémie, limitant les effets d'une baisse de taux. Le principal frein à l'accession reste l'apport initial, couplé à des coûts de construction élevés en raison de pénuries et de pressions tarifaires. Pour les constructeurs, la mesure pourrait toutefois améliorer les marges en réduisant leur dépendance aux incitations à l'achat, tout en stimulant la demande pour le refinancement, déjà en hausse de 133% sur un an.