Les tensions dans le golfe Persique pèsent sur Wall Street

La place new-yorkaise évoluait en baisse mercredi en début de séance, les investisseurs privilégiant la prudence face à une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, malgré la publication de plusieurs indicateurs économiques américains supérieurs aux attentes. Peu après 17h00, le Dow Jones reculait de 0,78%, le S&P 500 cédait 0,38% tandis que le Nasdaq abandonnait 0,45%.

La nervosité des marchés trouve son origine dans la détérioration de la situation géopolitique dans le Golfe. Les autorités koweïtiennes ont indiqué que des attaques iraniennes avaient fait un mort et une soixantaine de blessés, tout en endommageant l'aéroport du pays. Les Gardiens de la révolution ont revendiqué des frappes contre le Koweït et Bahreïn, présentées comme des représailles aux opérations militaires américaines menées dans le détroit d'Ormuz et contre l'île iranienne de Qechm.



Cette nouvelle flambée des tensions a soutenu les cours du pétrole, le WTI progressant de près de 1% à 95,50 dollars le baril.



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Les marchés ont toutefois trouvé un certain soutien dans une série de statistiques économiques encourageantes. Les commandes à l'industrie ont bondi de 4,8% en avril, leur plus forte progression depuis mai 2025, après une hausse révisée à 1,8% en mars, selon le département américain du Commerce.



L'activité dans les services a également accéléré plus fortement qu'attendu. L'indice ISM non manufacturier est ressorti à 54,5 points en mai, contre 53,6 le mois précédent, alors que les économistes anticipaient une légère progression à 53,7 points. L'indicateur demeure ainsi en territoire d'expansion pour un 23ème mois consécutif.



Le marché du travail a lui aussi montré des signes de résilience. Selon l'enquête mensuelle ADP, le secteur privé américain a créé 122 000 emplois en mai, contre 100 000 en avril après révision, un chiffre supérieur aux attentes du marché. Les investisseurs prendront connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi.



Sur le front des valeurs, Marvell Technology progressait de 5,6%, poursuivant son récent rebond après les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de semi-conducteurs de "prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars".



La chaîne de grands magasins Macy's (+1,98%) a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre.



Le distributeur américain de produits de beauté Ulta Beauty abandonne presque 5% malgré avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles.