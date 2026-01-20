Les tensions euro-américaines plombent encore les Bourses

La morosité continue de régner à Paris et sur les autres places du vieux continent, alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Union européenne pèsent toujours lourdement sur le moral des investisseurs.

Vers 10h30, le CAC40 affiche un recul de l'ordre de 1,2%, non loin des 8015 points, tandis que l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 lâche 1,3%. Pour mémoire, Wall Street était fermé lundi pour cause de Martin Luther King's Day.



Pour rappel, Donald Trump a menacé ce week-end plusieurs pays européens de surtaxes douanières pour les contraindre à approuver son projet d'annexion du Groenland, amenant les Européens à envisager des mesures de rétorsion.



Le président américain a allumé lundi soir un autre foyer potentiel d'inquiétudes en menaçant d'imposer une taxe de 200% sur les vins et champagnes français en raison du refus d'Emmanuel Macron de participer à son "Conseil de la paix".



Selon Edmond de Rothschild AM, cette séquence géopolitique difficile risque de se doubler d'un coût économique potentiel "non négligeable", de l'ordre de 0,2% à 0,5% de croissance selon l'intensité de la menace tarifaire.



"Biens et services confondus, la relation reste globalement équilibrée, mais suffisamment massive pour qu'une escalade tarifaire ait des effets immédiats sur les chaînes industrielles, l'inflation et l'investissement", prévient la société de gestion.



Le dossier des tensions commerciales devrait reléguer à l'arrière-plan l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs et analystes allemands, attendu en cours de matinée et généralement scruté pour tout signe de reprise économique Outre-Rhin.



"Beaucoup d'espoir repose sur le plan de relance. Son annonce au printemps dernier avait entraîné un regain de l'indice ZEW (et d'autres indices de climat des affaires) mais les évolutions récentes sont devenues plus hésitantes", rappelle Oddo BHF.



Du côté des valeurs à Paris, LVMH (-2%) et Kering (-3%) figurent à nouveau parmi les plus fortes baisses du CAC40, particulièrement affectées par les nouvelles menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump.



A l'opposé, Renault (+1%) signe la meilleure performance de l'indice phare parisien, le constructeur automobile ayant dévoilé des ventes de véhicules en progression de 3,2% dans le monde en 2025, dans un marché en hausse de 1,6%.



En tête du SBF 120, Abivax s'adjuge près de 6% alors que selon La Lettre, le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca serait également sur les rangs pour racheter la société de biotechnologie française.



Virbac (+4%) se distingue lui aussi dans un marché en repli : le spécialiste de la santé animale a dévoilé son chiffre d'affaires du 4e trimestre et sur l'ensemble de l'année 2025, des données appréciées par plusieurs analystes.



Ailleurs en Europe, Wise bondit de 12% à Londres, la fintech ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses objectifs annuels en visant désormais une marge de profit avant impôt en haut de fourchette.



En revanche Logitech perd 6% à Zurich, pénalisé par des propos de Morgan Stanley qui a réduit de "pondération en ligne" à "sous-pondérer" sa recommandation sur le groupe suisse d'accessoires et de périphériques informatiques.