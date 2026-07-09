Les entreprises de la tech se sont lancées dans une grande course au capital pour financer leur virage vers l'IA.

Sur les marchés, la guerre en Iran a entraîné une forte remontée des taux d’intérêt. Et lorsqu’un accord a été conclu, mi-juin, les actions ont rebondi, le pétrole est revenu rapidement à ses niveaux d’avant crise, mais les taux sont restés relativement élevés.

Les craintes inflationnistes ne sont donc pas le seul sujet pour les marchés obligataires. Désormais, les investisseurs doivent aussi prendre en compte un équilibre offre/demande moins favorable.

Depuis 2020, le déficit des Etats-Unis a dépassé les 5% du PIB chaque année. Il en résulte d’importants besoins de financement. Et désormais, le gouvernement américain est en concurrence avec les entreprises de la tech. Historiquement peu endettés, ces dernières empruntent désormais massivement sur les marchés.

Vive la dette

Mardi, Bloomberg rapportait qu’Amazon cherche à lever 25 milliards de dollars de dette. Et ce n’est pas la première fois de l’année que l’entreprise fait appel au marché. Toujours selon Bloomberg, Amazon a levé au total 107 milliards de dollars cette année, plus que tout autre acteur de la tech.

Comme tous les autres acteurs de la tech, Amazon fait face à des besoins de financement massifs, qui ne peuvent être totalement auto-financés. En 2026, les Capex d’Amazon devraient s’élever à 200 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, 335 milliards de dollars de dettes liées à l’IA ont été levées. C’est déjà plus du double par rapport à 2025.

Méga IPO

Et il n’y a pas que les marchés obligataires qui sont sollicités par les acteurs de la tech. Les émissions d’actions sont aussi très importantes.

En juin, SpaceX a levé le montant record de 75 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse. Quelques jours plus tôt, Alphabet avait annoncé une augmentation de capital de 85 milliards de dollars.

Vendredi, le sud-coréen SK Hynix devrait lever 28 milliards de dollars, dans le cadre du lancement de sa cotation à Wall Street. Et les investisseurs s’attendent à deux autres méga IPO cette année : Anthropic et OpenAI.

Une frénésie d’émissions qui aura une conséquence très concrète : l’offre de titres sur le marché américain devrait augmenter en 2026, une première depuis 2003. En effet, depuis une vingtaine d’années, l’offre diminuait continuellement, sous l’effet notamment des rachats d’actions.

Une offre qui devra être absorbée par les marchés, et qui, mécaniquement, pourrait se traduire par des taux plus élevés pour les Treasuries.