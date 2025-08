Les trésoreries crypto d’entreprises viennent de franchir un cap symbolique : plus de 100 milliards de dollars en cryptomonnaies dorment désormais dans les coffres numériques des sociétés cotées.

Une armée d’entreprises à l’assaut des cryptos

Tout a commencé en 2020, avec un pionnier devenu légende : Strategy (ex-MicroStrategy), qui a transformé son bilan comptable en manifeste pro-Bitcoin. À l’époque, l’initiative semblait audacieuse, presque kamikaze. Cinq ans plus tard, elle inspire une armée entière. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises accumulent plus de BTC et d’ETH que les blockchains (Bitcoin et Ethereum) n’en produisent chaque jour.

Le phénomène a un nom : DATCO — Digital Asset Treasury Companies. Selon une récente étude de Galaxy Research, ces structures détiennent désormais :

93 milliards de dollars en bitcoin , soit près de 4 % de l’offre totale en circulation.

4,1 milliards de dollars en ether , l’équivalent de 1 % de son offre actuelle.



10 autres cryptos émergentes désormais présentes dans les bilans, de SOL XRP , en passant par BNB et HYPE.





Les DATCO accumulent en grande majorité du bitcoin

Galaxy Research

Et un champion incontesté : Strategy, avec 71,8 milliards de dollars en BTC pour un profit latent de 28 milliards.

Strategy domine la capitalisation de cryptos en bilan

Galaxy Research

Une valorisation qui explose… avec ses risques

Cette ruée vers les actifs numériques propulse aussi la valeur boursière de ces entreprises. En un an, leur capitalisation globale a quadruplé, passant de 42,5 à 174,5 milliards de dollars. Un record historique atteint mi-juillet, selon les données de The Block Data.









La capitalisation des sociétés de trésoreries crypto explose à la hausse

The Block Data

L’euphorie se lit aussi dans le multiple de Valeur Nette d’Actif (mNAV), devenu l’indicateur phare pour mesurer la performance de ces nouveaux véhicules d’investissement. Un article qui vous permet de découvrir en profondeur cet indicateur : Les crypto-companies face au piège fatal du Bitcoin