Les USA autorisent Nvidia à exporter ses puces H200 vers la Chine, avec 25% de taxe
Donald Trump a annoncé que Nvidia pourra vendre ses puces d'intelligence artificielle H200 à la Chine, moyennant une taxe d'importation de 25%. Une décision qui suscite des réactions mitigées à Washington.
Le taux annoncé, supérieur aux 15% envisagés en août, sera appliqué à Taïwan, où les puces sont fabriquées, avant des contrôles de sécurité aux Etats-Unis, puis l’envoi vers la Chine.
L’annonce a immédiatement eu un impact sur le marché, puisque l’action Nvidia a gagné 2% après la clôture de Wall Street, après avoir déjà pris 3% en séance, portée par la rumeur de cet accord. Selon Trump, le président chinois Xi Jinping a salué la décision.
Le département américain du Commerce finalise encore les modalités de l’accord, qui pourrait aussi concerner d’autres fabricants de puces d’IA, comme AMD et Intel. Cette mesure tranche un débat de fond : faut-il continuer à vendre des puces à la Chine ou restreindre les exportations pour préserver la suprématie technologique américaine ?
Certains parlementaires, notamment chez les démocrates, dénoncent une décision "dangereuse" sur les plans économique et sécuritaire. Des experts rappellent que la H200 est près de six fois plus puissante que la H20, actuellement la plus avancée des puces exportables vers la Chine. Elle reste toutefois moins performante que les modèles Blackwell, réservés au marché américain et utilisés pour l’entraînement et le déploiement des systèmes d’IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
