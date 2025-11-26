Medicare, le programme de santé public américain, a annoncé une baisse de 36% sur les prix de 15 médicaments parmi les plus coûteux, soit une économie estimée à 8,5 milliards de dollars dès 2027. Parmi les traitements concernés figurent l'Ozempic de Novo Nordisk, utilisé contre le diabète et pour la perte de poids, qui passera à 274 dollars par mois contre 428 dollars actuellement, ou encore des médicaments contre le cancer, la BPCO et le syndrome de l'intestin irritable.

Ces négociations sont permises par l’Inflation Reduction Act (IRA), votée en 2022 sous la présidence de Joe Biden, qui a levé l’interdiction faite à Medicare de négocier les prix avec les laboratoires. Les réductions annoncées vont de 38% à 85% selon les médicaments, sur la base des prix catalogues non remisés. Outre les médicaments de Novo Nordisk, le Calquence (AstraZeneca), l’Ofev (Boehringer), le Polymalist (GlaxoSmithKline) et l’Ibrance (Pfizer) font partie des traitements les plus affectés, avec plus de 4 000 dollars de baisse sur leurs prix nets estimés. Ces résultats surpassent les 22% d’économies obtenues lors de la première vague de négociations menée en 2023 sur dix autres médicaments. Les experts soulignent que Medicare gagne en efficacité, mais aussi que les médicaments ciblés cette année offraient davantage de marge pour négocier.

Une grosse pression de la Maison Blanche

L’initiative s’inscrit dans un débat plus large sur l’alignement des prix américains sur ceux pratiqués dans les autres pays riches. Donald Trump avait défendu le principe du most-favored-nation pricing, qui consiste à fixer les prix en fonction des tarifs les plus bas constatés dans un groupe de pays de l’OCDE. L’administration américaine a lancé un programme pilote s’appuyant sur un panier restreint de huit pays, dont le Royaume-Uni, la France et le Japon, pour établir des prix de référence ajustés au PIB par habitant. Pour l’heure, ces comparaisons internationales ne sont pas prises en compte dans la méthode officielle de Medicare.

Des lobbyistes dépassés

L’industrie pharmaceutique continue de s’opposer fermement à cette régulation. "Qu’il s’agisse de l’IRA ou du MFN, la fixation des prix par le gouvernement est une mauvaise politique", estime PhRMA, son principal lobby. Mais les nouveaux tarifs fixés par Medicare pourraient faire pression sur l’ensemble du marché : d’autres assureurs ou organismes publics pourraient exiger les mêmes conditions. La prochaine vague de négociations, qui portera sur 15 médicaments supplémentaires, débutera en février 2026.

Source : Centers for Medicare & Medicaid Services

Liste des médicaments concernés : Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Trelegy Ellipta, Xtandi, Pomalyst, Ibrance, Ofev, Linzess, Calquence, Austedo, Austedo XR, Breo Ellipta, Tradjenta, Xifaxan, Vraylar, Janumet, Janumet XR, Otezla.