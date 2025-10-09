Les actions des sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares se sont envolées jeudi après l’annonce par Pékin de nouvelles restrictions sur les exportations. Le ministère chinois du Commerce a imposé une obligation de licence pour toute exportation de produits contenant plus de 0,1% de terres rares extraites en Chine, ainsi que pour ceux fabriqués à l’aide de technologies chinoises d’extraction, de raffinage ou de recyclage. Cette mesure, perçue comme un levier de pression stratégique, renforce les inquiétudes quant au contrôle de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales.

A Wall Street, USA Rare Earth a gagné 4%, MP Materials plus de 6%, Energy Fuels près de 9%, Lithium Americas 5% et Trilogy Metals plus de 5%. Ces mouvements interviennent à la veille d’une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump prévue le 31 octobre en Corée du Sud. Un responsable de la Maison Blanche a indiqué à CNBC que les nouvelles règles faisaient l’objet d’un examen "attentif", les autorités américaines y voyant une tentative de Pékin de consolider son monopole sur les minéraux critiques.

Les terres rares, essentielles à la défense, aux véhicules électriques et à l’électronique, restent un point névralgique des tensions sino-américaines. Washington accuse la Chine de manipuler les marchés pour freiner la concurrence. Cette année, l’administration Trump a investi dans MP Materials, Lithium Americas et Trilogy Metals pour sécuriser un approvisionnement national. USA Rare Earth et Energy Fuels ont confirmé être en contact étroit avec le gouvernement fédéral, signe que les États-Unis se préparent à renforcer leur stratégie face à la domination chinoise du secteur.