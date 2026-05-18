Lors d'une conférence organisée par JPMorgan, le directeur général de Seagate, Dave Mosley, a expliqué qu'augmenter rapidement les capacités de production restait particulièrement complexe. Selon lui, la construction de nouvelles usines et l'installation de nouveaux équipements prendraient trop de temps et risqueraient de ralentir les avancées technologiques du groupe. Ces propos ont ravivé les craintes liées aux longs cycles de production dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les puces mémoire sont devenues essentielles au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

Le secteur avait fortement progressé ces derniers mois grâce aux investissements massifs dans l'IA. Dave Mosley a toutefois rappelé que Seagate devait gérer des délais de production très étendus et maintenir une visibilité de plusieurs trimestres pour ses clients. Le dirigeant a indiqué que l'entreprise cherchait à sécuriser une visibilité sur quatre à cinq trimestres de capacité disponible, tout en reconnaissant que la demande restait largement supérieure aux capacités actuelles de production.