Les valeurs de la mémoire pénalisées par les inquiétudes sur les capacités de production

Les actions des fabricants de mémoire ont fortement reculé après des déclarations prudentes du directeur général de Seagate sur les capacités de production du secteur face à l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle. Le titre Seagate perd plus de 10%, entraînant dans son sillage Micron (-8%), SanDisk (-9%) et Western Digital (-8%). Les investisseurs s'inquiètent de la capacité des industriels à suivre le rythme des besoins croissants des centres de données dédiés à l'IA.

Lors d'une conférence organisée par JPMorgan, le directeur général de Seagate, Dave Mosley, a expliqué qu'augmenter rapidement les capacités de production restait particulièrement complexe. Selon lui, la construction de nouvelles usines et l'installation de nouveaux équipements prendraient trop de temps et risqueraient de ralentir les avancées technologiques du groupe. Ces propos ont ravivé les craintes liées aux longs cycles de production dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les puces mémoire sont devenues essentielles au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.



Le secteur avait fortement progressé ces derniers mois grâce aux investissements massifs dans l'IA. Dave Mosley a toutefois rappelé que Seagate devait gérer des délais de production très étendus et maintenir une visibilité de plusieurs trimestres pour ses clients. Le dirigeant a indiqué que l'entreprise cherchait à sécuriser une visibilité sur quatre à cinq trimestres de capacité disponible, tout en reconnaissant que la demande restait largement supérieure aux capacités actuelles de production.