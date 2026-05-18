Les valeurs de la mémoire pénalisées par les inquiétudes sur les capacités de production
Les actions des fabricants de mémoire ont fortement reculé après des déclarations prudentes du directeur général de Seagate sur les capacités de production du secteur face à l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle. Le titre Seagate perd plus de 10%, entraînant dans son sillage Micron (-8%), SanDisk (-9%) et Western Digital (-8%). Les investisseurs s'inquiètent de la capacité des industriels à suivre le rythme des besoins croissants des centres de données dédiés à l'IA.
Lors d'une conférence organisée par JPMorgan, le directeur général de Seagate, Dave Mosley, a expliqué qu'augmenter rapidement les capacités de production restait particulièrement complexe. Selon lui, la construction de nouvelles usines et l'installation de nouveaux équipements prendraient trop de temps et risqueraient de ralentir les avancées technologiques du groupe. Ces propos ont ravivé les craintes liées aux longs cycles de production dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les puces mémoire sont devenues essentielles au développement des infrastructures d'intelligence artificielle.
Le secteur avait fortement progressé ces derniers mois grâce aux investissements massifs dans l'IA. Dave Mosley a toutefois rappelé que Seagate devait gérer des délais de production très étendus et maintenir une visibilité de plusieurs trimestres pour ses clients. Le dirigeant a indiqué que l'entreprise cherchait à sécuriser une visibilité sur quatre à cinq trimestres de capacité disponible, tout en reconnaissant que la demande restait largement supérieure aux capacités actuelles de production.
Seagate Technology Holdings plc est le 1er fabricant mondial de systèmes de stockage de données. Les produits sont vendus sous les marques Seagate, LaCie, Lyve, MACH.2 et Mozaic. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes et plateformes de stockage de données massives (81%) : destinés aux centres de données, aux serveurs de stockage dans le cloud et aux grandes infrastructures cloud ;
- disques durs internes et des systèmes de stockage externes (12%) : disques durs (HDD) et disques à semi-conducteurs (SSD) destinés aux PC, aux ordinateurs portables, aux appareils électroniques grand public, etc. ;
- autres (7%) : notamment prestations de services de récupération, de restauration et de migration des données.
Le CA par canal de distribution se ventile entre fabricants d'équipements d'origine (80%), revendeurs et entreprises (11,7%) et distributeurs indépendants (8,3%).
Au 27 juin 2025, le groupe dispose de 7 sites de production implantés aux Etats-Unis, à Thaïlande (2), en Irlande, en Malaisie, à Singapour et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (48,5%), Singapour (41,3%) et Pays-Bas (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.