Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé jeudi, fragilisés par la chute d'Oracle qui a entraîné l'ensemble du secteur technologique dans son sillage, tandis que le Dow Jones s'est distingué grâce à plusieurs hausses individuelles.

Le S&P 500 a légèrement progressé de 0,21% à 6 900,9 points, alors que le Dow Jones a avancé de 1,34% pour atteindre 48 704 points. Le Nasdaq 100, en revanche, a reculé de 0,35% à 25 686,6 points, pénalisé par la faiblesse des valeurs technologiques après une publication très attendue d’Oracle.

Oracle a chuté de 10,84%, signant la plus forte baisse du S&P 500. Le groupe a dévoilé des investissements plus élevés que prévu et maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires malgré plusieurs contrats récemment annoncés. Une combinaison jugée décevante par les investisseurs, qui espéraient un relèvement des objectifs.

Parmi les autres poids lourds du secteur, Nvidia a reculé de 1,55%, enregistrant la plus forte baisse du Dow Jones.

Walt Disney a progressé de 2,43% après avoir annoncé un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI. Le groupe franchit ainsi un premier cap significatif dans l’intelligence artificielle et autorisera la plateforme de vidéos génératives Sora à utiliser ses licences emblématiques.

En fin de séance, deux publications majeures ont retenu l’attention.

Broadcom a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, accompagnés de perspectives optimistes. Le titre progresse de 3%, confirmant encore une fois le rôle central du groupe dans l’écosystème des semi-conducteurs et sa position aux côtés de Nvidia parmi les acteurs incontournables du secteur.

Dans un tout autre registre, Lululemon a annoncé le départ de son PDG à la fin janvier. La nouvelle a été accueillie favorablement par le marché, l’action bondissant de plus de 10%, les investisseurs anticipant un renouveau stratégique pour la marque de sportswear.