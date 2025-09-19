Les valeurs du jour : fortes hausses pour Nexity, Embla et Spire, repli de Maersk et LSEG

A Wall Street, c'est quatre records pour le prix d'un

Le mois de septembre 2025 est bien parti pour briser la malédiction des mois de septembre, qui sont notoirement baissiers en Bourse. Faute de trouver des raisons valables pour faire reculer les actions, les investisseurs les font monter, alléchés par les dépenses colossales engagées pour transformer le monde en gigantesque data center. La semaine se termine avec la Banque du Japon, Trump et Xi, des indices au zénith et quelques pirates.