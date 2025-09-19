Les valeurs du jour : fortes hausses pour Nexity, Embla et Spire, repli de Maersk et LSEG
Publié le 19/09/2025 à 12:20
A Wall Street, c'est quatre records pour le prix d'un
Le mois de septembre 2025 est bien parti pour briser la malédiction des mois de septembre, qui sont notoirement baissiers en Bourse. Faute de trouver des raisons valables pour faire reculer les actions, les investisseurs les font monter, alléchés par les dépenses colossales engagées pour transformer le monde en gigantesque data center. La semaine se termine avec la Banque du Japon, Trump et Xi, des indices au zénith et quelques pirates.
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs se penche sur Safran, Airbus et Dassault, Citi revalorise Kering
Bourse : EssilorLuxottica monte dans Nikon, Fedex brille, Adani conforté face à Hindenburg
Comment l'accord entre Intel et Nvidia pourrait consolider la prochaine génération de fabrication de puces d'Intel
Les marchés actions poursuivent leur envolée ; le dollar américain progresse après la publication des demandes d'allocations chômage
L'Europe vue sur de faibles variations vers la fin d'une semaine marquée par les banques centrales (actualisé)
