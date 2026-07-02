Les valeurs technologiques pèsent sur Wall Street malgré un rapport sur l'emploi rassurant

La séance de jeudi s'est inscrite dans la continuité de celle de la veille. Les ventes sur les valeurs liées aux semi-conducteurs ont continué de peser sur les indices les plus exposés à la technologie, tandis que le Dow Jones a bénéficié d'un regain d'optimisme après la publication des chiffres de l'emploi américain. Au terme de la séance, le S&P 500 est resté quasiment inchangé, le Nasdaq 100 a reculé de 1,61% à 29 329,2 points et le Dow Jones a progressé de 1,14% à 52 900 points.

Grâce à cette nouvelle hausse, le Dow Jones enregistre une quatrième semaine consécutive de progression, une première depuis octobre 2024. Les investisseurs marquent désormais une pause puisque les marchés américains resteront fermés vendredi à l'occasion de la fête nationale de l'Indépendance.



Le rapport mensuel sur l'emploi a montré que l'économie américaine avait créé 57 000 emplois non agricoles en juin, un chiffre nettement inférieur aux 110 000 attendus par les économistes.



Cette publication a conduit les investisseurs à revoir leurs anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale. Un ralentissement du marché du travail pourrait en effet réduire la nécessité pour la banque centrale de relever une nouvelle fois ses taux directeurs afin de contenir l'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux est désormais estimée à 55%, contre 64,1% avant la publication du rapport sur l'emploi.



Parmi les principales variations de la séance, Tesla a perdu 7,49%, malgré des livraisons au deuxième trimestre supérieures aux attentes. Les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices après la récente progression du titre.



Après des débuts remarqués la veille, Bending Spoons a corrigé de près de 11%, dans un mouvement classique de volatilité observé à la suite d'une introduction en Bourse.



À l'inverse, Rivian a gagné 8,44% après avoir relevé ses objectifs de livraisons, témoignant d'une amélioration de ses perspectives opérationnelles.

Enfin, AeroVironment s'est adjugé 10,7% après avoir annoncé l'obtention d'un contrat de 500 millions de dollars auprès de l'US Army.