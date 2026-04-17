Les ventes d'Alcoa reculent de 7% au premier trimestre, prévisions de production maintenues

Le chiffre d'affaires du producteur américain d'aluminium Alcoa auprès de tiers au premier trimestre 2026 s'élève à 3,2 milliards de dollars, soit une diminution de 7% par rapport au trimestre précédent. Les revenus du segment alumine provenant des tiers ont chuté de 33%. Ce recul s'explique par une baisse des expéditions d'alumine, une diminution des volumes et des prix liés aux accords d'enlèvement et d'approvisionnement en bauxite, ainsi qu'une baisse du prix moyen réalisé de l'alumine auprès des tiers.

En outre, sur ce trimestre, Alcoa indique que ses revenus provenant des tiers ont augmenté de 3%, portés par une hausse du prix moyen réalisé. Cette progression a toutefois été partiellement compensée par une baisse des expéditions et par l'impact de certains contrats énergétiques indexés sur le cours des métaux.



Le bénéfice net attribuable a progressé par rapport au quatrième trimestre 2025 pour atteindre 425 MUSD, soit 1,60 USD par action.



Sur ce premier trimestre, l'EBITDA ajusté, hors éléments exceptionnels, s'est élevé à 595 MUSD, soit une augmentation séquentielle de 68 MUSD. "Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix de l'aluminium, partiellement compensée par la non-récurrence de la compensation pour le dioxyde de carbone comptabilisée au quatrième trimestre 2025, la baisse des expéditions d'aluminium et d'alumine, des effets de change défavorables, ainsi que la diminution des volumes et des prix liés aux accords d'enlèvement (contrat par lequel un acheteur s'engage à acheter une partie ou la totalité de la production future d'un producteur) et d'approvisionnement en bauxite", explique Alcoa.



Prévisions de production et d'expédition



Le producteur d'aluminium prévoit que la production et les expéditions totales du segment Alumine pour 2026 resteront inchangées par rapport à ses projections précédentes, se situant respectivement entre 9,7 et 9,9 millions de tonnes métriques, et entre 11,8 et 12,0 millions de tonnes métriques.



L'écart entre la production et les expéditions reflète les volumes de négoce et l'alumine achetée à l'extérieur pour honorer les contrats clients.



Pour le segment Aluminium, les prévisions restent également inchangées, avec une production comprise entre 2,4 et 2,6 millions de tonnes métriques et des expéditions entre 2,6 et 2,8 millions de tonnes métriques.



Perspectives pour le deuxième trimestre 2026



Au second trimestre, l'EBITDA ajusté du segment Alumine du groupe devrait subir un impact défavorable d'environ 15 MUSD par rapport au trimestre précédent. Cela s'explique par :



- la baisse des prix et des volumes liés aux accords d'enlèvement de bauxite.



- la hausse des prix de l'énergie, principalement le diesel, en raison du conflit au Moyen-Orient.



De plus, l'EBITDA ajusté du segment Aluminium devrait bénéficier d'un impact favorable d'environ 55 MUSD, grâce à :



- des mesures de repositionnement des stocks prises au premier trimestre 2026.



- une hausse des expéditions et des primes sur les produits.



- une baisse des coûts de production suite à la fin du redémarrage de la fonderie de San Ciprián.



Suite à ces résultats trimestriels et ses prévisions, l'action Alcoa perd 4,81% à 67,02 USD.