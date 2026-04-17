UBS confirme son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 36,7 E après l'annonce des résultats.


L'analyste estime que les résultats sont décevants au 1er trimestre malgré une dynamique en légère amélioration.


UBS juge que la dynamique du carnet de commandes et la croissance en Chine s'améliorent, mais les ventes du 1er trimestre sont inférieures aux attentes et la faiblesse du marché américain pèsent sur la visibilité à court terme.


Ipsos a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026. Le groupe s'attend à une croissance organique comprise entre 2% et 3%, et une marge opérationnelle stable par rapport à 2025.