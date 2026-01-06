Les ventes de Ford ont augmenté de 6 % sur l'année 2025

Les ventes totales de Ford pour l'année ont augmenté de 6,0 % pour atteindre 2 204 124 véhicules, avec une part de marché globale atteignant 13,2 %. La part de marché de Ford a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour l'année.



Au quatrième trimestre, les ventes de Ford ont augmenté de 2,7 %, avec une part de marché en hausse de 0,9 point de pourcentage au quatrième trimestre.



Il s'agit des meilleures performances annuelles et trimestrielles de Ford depuis 2019.



" L'année écoulée a prouvé que Ford propose les produits et les motorisations adaptés aux besoins de nos clients ", a déclaré Andrew Frick, président de Ford Blue et Model e.



" Nous gagnons des parts de marché et allons à contre-courant de la tendance grâce à notre large gamme de produits, qui va des modèles d'entrée de gamme accessibles aux véhicules tout-terrain hautes performances".