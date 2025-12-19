Les ventes de logements anciens quasi stables aux Etats-Unis

Les ventes de logements existants aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,5% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, pour atteindre un rythme annuel désaisonnalisé de 4,13 millions, selon les données de la National Association of Realtors.

"Les ventes de logements existants ont augmenté pour le 3e mois consécutif en raison de la baisse des taux hypothécaires cet automne", explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Cependant, la croissance des stocks commence à ralentir".



"Avec des ventes immobilières en difficulté à des niveaux historiquement bas et une richesse immobilière à un niveau historiquement élevé, les propriétaires ne sont pas pressés de mettre leurs biens en vente pendant les mois d'hiver", poursuit-il.



Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente s'est tassé de 5,9% à 1,43 million, représentant 4,2 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons existantes a augmenté de 1,2% sur un an pour atteindre 409 200 dollars.