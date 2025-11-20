Les ventes de logements existants montent un peu aux Etats-Unis

Les ventes de logements existants aux Etats-Unis ont augmenté de 1,2% en octobre 2025 par rapport au mois précédent, pour atteindre un rythme annuel désaisonnalisé de 4,10 millions, selon les données de la National Association of Realtors.



'Les ventes de maisons ont augmenté en octobre même avec la fermeture des administrations, en raison des acquéreurs profitant de taux hypothécaires plus bas', souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Selon lui, les loyers ralentissent, ce qui réduira l'inflation et encouragera la Fed à continuer de baisser ses taux directeurs, de quoi 'aider à attirer davantage d'acheteurs sur le marché, puisque les taux de la Fed ont un impact indirect sur les taux hypothécaires'.



Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente s'est tassé de 0,7% à 1,52 million, représentant 4,4 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons existantes a augmenté de 2,1% sur un an pour atteindre 415 200 dollars.