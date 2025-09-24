Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont bondi de 20,5% en août par rapport à juillet, selon les données du Census Bureau publiées mercredi. Ce rythme, le plus élevé depuis janvier 2022 et la plus forte hausse mensuelle en deux ans, représente une progression annuelle de 15,4%. Cette envolée est survenue alors même que les taux hypothécaires restaient élevés, autour de 6,63% début août, avant leur recul en septembre après la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs.

Les économistes s’interrogent sur les causes de cette surprise, l’essentiel de la dynamique semblant lié aux remises et incitations offertes par les constructeurs. Le prix médian des logements a tout de même progressé de 1,9% sur un an, atteignant 413 500 dollars. Dans une enquête de la National Association of Home Builders, 39% des promoteurs déclaraient avoir baissé leurs prix en septembre, un record depuis la pandémie. Le mouvement a été particulièrement marqué dans le Nord-Est et le Sud, alors que l’Ouest, où les prix sont les plus élevés, est resté plus calme.

En parallèle, l’offre de logements neufs a nettement diminué, tombant à 7,4 mois en août contre 9 mois en juillet, soit une baisse de 18%. Les mises en chantier et permis de construire, eux, ont ralenti, suggérant que les promoteurs ne prévoyaient pas une telle vigueur de la demande. La baisse récente des taux pourrait continuer à soutenir le marché, mais certains analystes estiment que les constructeurs profiteront de ce contexte pour réduire progressivement leurs incitations