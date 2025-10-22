Michelin publie un chiffre d'affaires de 19,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en recul de 4,4% par rapport à la même période de 2024.
Cette baisse s'explique principalement par un repli des volumes, combiné à un effet de change défavorable, dans un environnement économique plus dégradé qu'anticipé au troisième trimestre.
Les volumes globaux ont chuté de 5,5%, fortement pénalisés par les activités Poids Lourd, dont les livraisons de Première monte reculent de plus de 30% sur la période. À l'inverse, les ventes de pneumatiques pour l'aviation et le secteur minier ont progressé, contribuant à maintenir un effet mix positif (+3,2%).
L'impact prix reste favorable, mais s'estompe au fil des mois sous la pression concurrentielle.
L'effet de change a amputé les ventes à hauteur de -2,3%, en raison de la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, notamment le dollar américain. Hors effets de périmètre et change, les ventes se contractent de 2,1%.
Par secteur, les ventes reculent de 2,5% dans l'activité Automobile et Deux-roues (à 10,5 MdEUR), de 8,1% dans le Transport routier (à 4,5 MdEUR) et de 5,0% dans les Activités de spécialités (à 4,3 MdEUR).
Dans ce contexte plus difficile, Michelin a abaissé sa guidance 2025. Le Résultat Opérationnel des Secteurs à taux de change constants est désormais attendu entre 2,6 et 3,0 milliards d'euros, contre un objectif antérieur supérieur à 3,4 milliards. Le Free Cash-Flow avant acquisitions est revu entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, alors qu'il était précédemment attendu au-dessus de 1,7 milliard.
Le groupe confirme néanmoins son ambition de générer 5,5 milliards d'euros de Free Cash-Flow cumulé sur la période 2024-2026. En revanche, l'objectif 2026 de Résultat Opérationnel des Secteurs à plus de 4,2 milliards d'euros est désormais jugé inatteignable. Une nouvelle trajectoire sera communiquée en février 2026.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).
