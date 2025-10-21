Stellantis annonce une progression de 11,5% de ses ventes de voitures particulières en septembre 2025 dans l'UE30, soutenue par Citroën, Fiat et Opel. Sur le troisième trimestre, les livraisons atteignent 422 000 unités (+4,4% sur un an), portant la part de marché à 15,4%. Le groupe conserve sa position de leader sur le segment hybride avec 15,2% de part, en hausse de 4,1 points sur un an.
La stratégie 'smart car' et le succès des modèles Citroën C3, FIAT Grande Panda et Opel Frontera expliquent cette performance. L'Italie affiche notamment une croissance de 2,8%. Entre janvier et septembre, la FIAT Panda domine le segment A, tandis que Peugeot et Citroën figurent parmi les leaders des segments B et SUV.
Luca Napolitano, Chief Commercial Operations Officer, souligne par ailleurs une hausse de 22% des commandes B2C en septembre, portée par les récents lancements Citroën C5 Aircross, DS N°8 et Jeep Compass.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
