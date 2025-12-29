Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 965 919 véhicules en novembre, un chiffre en repli de 1,9% par rapport à novembre 2024. Il s'agit de la première baisse annuelle des ventes depuis 11 mois.
Dans le détail, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont reculé de 2,2% sur un an, à 900 011 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 8,3%, à 57 271 véhicules. Enfin, les ventes de Hino se replient de 20,8%, à 8 637 véhicules.
Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 934 001 véhicules au cours du mois de novembre, en baisse de 3,4%. Il s'agit, là aussi, de la première baisse en comparaison annuelle depuis 11 mois.
Dans le détail, la production de la marque Toyota a reculé de 5,5%, à 821 723 véhicules. Hino voit sa production se replier de 24,8%, à 9 028 unités, tandis que celle de Daihatsu progresse de 20,5%, à 103 250 véhicules.
Toyota Motor Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (90,4%) : 7 646 d'unités vendues en 2020/21 (marques Toyota, Lexus, Hino et Daihatsu) ;
- prestations de services financiers (7,8%) : essentiellement financement d'achat de véhicules ;
- autres (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (31,6%), Asie (16,7%), Amérique du Nord (34,3%), Europe (10,9%) et autres (6,5%).
