Les volumes d'Engie pénalisés par un 1er semestre plus chaud

Dans un point préliminaire publié en amont de la présentation de ses résultats semestriels, prévue le 31 juillet, Engie indique anticiper un effet négatif sur ses volumes en raison d'un 1er semestre 2026 plus chaud que la même période de 2025 et que la moyenne saisonnière.

Selon le groupe énergétique, les températures plus élevées enregistrées cette année se traduiront par une baisse des volumes pour les activités de distribution de gaz en France (GRDF, au sein du segment "Infrastructures") et pour les activités de fourniture en France (B2C et B2B, rattachées au segment "Fourniture et gestion de l'énergie").



Ainsi, Engie prévoit, pour les six premiers mois de 2026, des effets de volume négatifs (liés à des températures plus élevées que la moyenne saisonnière) de -6,6 TWh (térawattheures) dans le segment "Infrastructures", de -1,7 TWh dans le B2C et de -0,7 TWh dans le B2B.



Pour rappel, au 1er semestre 2025, ces trois effets négatifs n'étaient respectivement que de -1,1 TWh, de -0,2 TWh et de -0,1 TWh. Ainsi, d'une année sur l'autre, ils se sont aggravés respectivement de -5,4 TWh, de -1,5 TWh et de -0,6 TWh.