Les volumes d'Engie pénalisés par un 1er semestre plus chaud
Dans un point préliminaire publié en amont de la présentation de ses résultats semestriels, prévue le 31 juillet, Engie indique anticiper un effet négatif sur ses volumes en raison d'un 1er semestre 2026 plus chaud que la même période de 2025 et que la moyenne saisonnière.
Selon le groupe énergétique, les températures plus élevées enregistrées cette année se traduiront par une baisse des volumes pour les activités de distribution de gaz en France (GRDF, au sein du segment "Infrastructures") et pour les activités de fourniture en France (B2C et B2B, rattachées au segment "Fourniture et gestion de l'énergie").
Ainsi, Engie prévoit, pour les six premiers mois de 2026, des effets de volume négatifs (liés à des températures plus élevées que la moyenne saisonnière) de -6,6 TWh (térawattheures) dans le segment "Infrastructures", de -1,7 TWh dans le B2C et de -0,7 TWh dans le B2B.
Pour rappel, au 1er semestre 2025, ces trois effets négatifs n'étaient respectivement que de -1,1 TWh, de -0,2 TWh et de -0,1 TWh. Ainsi, d'une année sur l'autre, ils se sont aggravés respectivement de -5,4 TWh, de -1,5 TWh et de -0,6 TWh.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.