Levée de nouveaux financements finalisée par emeis
emeis indique avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements, sur la base des accords de principe tels que communiqués le 10 novembre dernier.
Au total 3,15 milliards d'euros de nouveaux financements ont ainsi été obtenus par le groupe de prise en charge de la dépendance avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l'EURIBOR de 247 points de base.
Les financements obtenus permettent le remboursement anticipé des anciens crédits A, B, C et D dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdsEUR, remboursement réalisé immédiatement.
Ceci permettra à emeis de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée. Une requête en ce sens sera déposée auprès du Tribunal des affaires économiques de Nanterre dans les semaines qui viennent.
La finalisation de l'accord permet en outre de lever la principale condition suspensive portant sur la finalisation du projet de foncière, qui permettra à emeis de réduire son endettement de l'ordre de 700 MEUR, et dont le closing est attendu début 2026.
EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2024, EMEIS dispose d'un réseau de 1 051 établissements (94 500 lits) implantés notamment en France (357 établissements ; 33 585 lits), en Europe centrale (152 ; 14,925 lits), en Europe du Nord (380 ; 27 489 lits), Europe du Sud et Amérique Latine (121 ; 14 191 lits).
Au 31 décembre 2024, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Europe centrale (17,2%), Europe du nord (28,9%), Europe du Sud et Amérique Latine (7,7%), et autres (4%).
