Levée de nouveaux financements finalisée par emeis

emeis indique avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements, sur la base des accords de principe tels que communiqués le 10 novembre dernier.

Au total 3,15 milliards d'euros de nouveaux financements ont ainsi été obtenus par le groupe de prise en charge de la dépendance avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l'EURIBOR de 247 points de base.



Les financements obtenus permettent le remboursement anticipé des anciens crédits A, B, C et D dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdsEUR, remboursement réalisé immédiatement.



Ceci permettra à emeis de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée. Une requête en ce sens sera déposée auprès du Tribunal des affaires économiques de Nanterre dans les semaines qui viennent.



La finalisation de l'accord permet en outre de lever la principale condition suspensive portant sur la finalisation du projet de foncière, qui permettra à emeis de réduire son endettement de l'ordre de 700 MEUR, et dont le closing est attendu début 2026.