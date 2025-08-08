En France, toutes les entreprises cotées sur la corde raide ou en panne de modèle économique ont l'air de vouloir devenir des "Crypto Treasury Company". Mais ce n'est pas un phénomène franco-français. C'est une contagion mondiale, encouragée par l'adoubement de la crypto par l'administration Trump, comme le constate le Financial Times dans un gros papier consacré au sujet ce matin. Des biotechs sous perfusion, des hôteliers en mal de clients, et même des fabricants de vapes se sont soudainement découverts une vocation de coffres-forts à bitcoin. Le manuel est simple : lever des millions (voire des milliards) de dette et de capital, les transformer en tokens, repeindre le site en orange, et publier en temps réel la taille du magot. Bonus : dans certains pays, c'est fiscalement plus malin que de détenir de la crypto directement. Résultat : les valorisations s'envolent, parfois au double de la valeur réelle des actifs, et les investisseurs applaudissent tant que la courbe du BTC a grimpé.

Le parallèle avec la bulle internet de 1998 s’impose : hier, on ajoutait un ".com" à son nom pour séduire la bourse ; aujourd’hui, on achète du bitcoin par palettes entières. La mécanique est identique : vitesse d’accumulation = prime boursière. Sauf que derrière, les bilans sentent souvent le sapin : pertes opérationnelles abyssales, activité principale accessoire, et dépendance totale à un actif dont la valeur repose sur la croyance collective qu’il continuera de monter. Dans ce modèle, l’entreprise n’est plus un producteur de biens ou services, mais un véhicule coté pour spéculer sur un actif ultra-volatile. Et pour maintenir la machine, il faut… lever toujours plus de fonds pour racheter toujours plus de tokens.

Le problème, c’est que cette pyramide repose sur un marché crypto qui ne connaît qu’un sens tant que tout va bien. Si les prix dévissent, l’effet domino pourrait être violent : dévalorisation des actions, ventes forcées pour rembourser la dette, pressions sur tout l’écosystème. Même certains acteurs du secteur reconnaissent que la fin risque d’être brutale. Mais, comme toujours dans ce genre de bulles, l’argument massue reste : "profitons tant que ça monte."

Les exemples fleurissent. Depuis le début de l’année, 154 entreprises cotées ont déjà levé des fonds ou se sont engagées à le faire pour près de 100 milliards de dollars pour acheter des actifs numériques, la grande majorité en bitcoin. Avant cette année, elles n'étaient que 10 sociétés à l’avoir fait. Parmi elles, Sequans Communications, un fabricant de semi-conducteurs coté à New York, a vu son cours s’envoler de 160 % après avoir levé 384 millions de dollars pour se constituer une réserve de bitcoins. Au Royaume-Uni, The Smarter Web Company, un modeste concepteur de sites, affiche 560 millions de livres de capitalisation boursière pour 93 000 £ de bénéfice… mais 238 millions de livres de bitcoins au coffre. Même mécanique chez l’américain KULR Technology, valorisé 211 millions de dollars alors que son activité brûle du cash : l’entreprise détient pour 118 millions de bitcoins.

La figure tutélaire qui a lancé cette mode s’appelle Michael Saylor. Depuis 2020, l’homme d’affaires a transformé sa société Strategy (anciennement MicroStrategy) en coffre-fort numérique. Son entreprise a acheté pour des milliards de dollars de bitcoins avec des transactions de façon hebdomadaire. Saylor en profite pour prêcher la bonne parole de sa stratégie lors de conférences. Et cela fonctionne puisque sa société vaut aujourd’hui presque deux fois la valeur de ses bitcoins. La capitalisation atteint 115 milliards de dollars. Les investisseurs paient pour l’effet de levier et la promesse de nouvelles acquisitions.

L’aubaine fiscale joue aussi. Au Japon par exemple, détenir des cryptos peut coûter jusqu’à 55 % d'impôts sur les plus-values. Contre seulement 20 % pour les actions. Au Brésil, c’est 17,5 % contre 15 %. Acheter des actions d’une “crypto treasury company” devient ainsi un contournement tout à fait légal pour s’exposer à la hausse du bitcoin à moindre coût fiscal.

Mais l’histoire récente montre que le marché n’a aucune patience. Ceux qui ne grossissent pas leur magot assez vite se font sanctionner : Sequans, encore lui, cote désormais sous son niveau d’avant virage crypto. Pour que la mayonnaise prenne, la vitesse d’accumulation compte autant que le volume total, la storytelling rattachée à ces achats et le discours marketing qui l’entoure.