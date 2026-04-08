Le fabricant de vêtements et d'accessoires en denim a annoncé que son chiffre d'affaires avait augmenté de 14% à 1,7 milliard de dollars sur les trois mois clos début mars, le premier trimestre de son exercice 2026/2027, à comparer avec un consensus de 1,65 milliard de dollars.
Dopée par l'Asie (+10%) et l'Europe (+9%), sa croissance organique a atteint 9%, là où les analystes anticipaient 5%.
La marge brute s'est tassée à 61,9%, contre 62,1% un an plus tôt, l'impact des surtaxes douanières sur ses coûts ayant plus que compensé ses hausses de prix et un moindre recours aux offres promotionnelles.
Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté ressort à 218 millions de dollars à comparer avec 204 millions un an auparavant, bien au-delà du consensus qui visait 198 millions, donnant un bénéfice par action (BPA) de 0,42 dollar contre 0,37 dollar attendu par le marché.
Le groupe basé à San Francisco a par ailleurs révisé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel entre 5,5% et 6%, contre 5% à 6% précédemment, avec une croissance organique vue entre 4,5 et 5%, au lieu de 4 à 5% jusqu'ici.
Le BPA ajusté est quant à lui envisagé entre 1,42 et 1,48 dollar, et non plus de 1,40 à 1,46 dollar.
Un accueil favorable de la part des analystes
Cette publication était accueillie favorablement par les analystes, à commencer par Tom Nikic, le spécialiste du secteur de la consommation chez Needham.
"Nous demeurons positifs sur le titre, parce que nous pensons que le groupe va bénéficier non seulement de la solide exécution des mesures mises en place en interne, mais aussi de la tendance porteuse qui soutient le marché du denim", réagit le professionnel, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 28 dollars.
Chez UBS, on souligne que cette publication renforce le scénario d'une "transformation" à l'origine d'un redressement de la croissance et des marges bénéficiaires du groupe.
"Avec la concrétisation de cette reprise, nous nous attendons à ce que le PER actuel du titre, qui se situe autour de 13x, se revalorise davantage, comme cela a déjà été le cas pour des groupes comme Ralph Lauren et Tapestry", souligne la banque suisse.
Seul hic, Levi's a également annoncé que son directeur financier Harmit Singh, également en charge de la croissance de l'entreprise, prendrait sa retraite à la fin de l'année. Le nom de son successeur n'a pas encore été déterminé.
Avec la hausse du jour, le titre affiche une progression de plus de 4% depuis le début de l'année.
Levi Strauss & Co. est une société d'habillement. La société conçoit et commercialise des jeans, des vêtements décontractés et des accessoires connexes pour les hommes, les femmes et les enfants sous les marques Levi's, Levi Strauss Signature, Denizen, Dockers et Beyond Yoga. La société exerce ses activités dans trois secteurs géographiques : Les Amériques, l'Europe et l'Asie. Elle conçoit, commercialise et vend directement ou par l'intermédiaire de tiers et de licenciés des produits comprenant des jeans, des pantalons décontractés et habillés, des hauts, des shorts, des jupes, des robes, des vestes, des chaussures et des accessoires connexes pour les hommes, les femmes et les enfants dans le monde entier. Les produits de la société sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde par l'intermédiaire d'une combinaison de chaînes de magasins, de grands magasins, de sites en ligne et d'une empreinte mondiale d'environ 3 400 magasins de détail et shop-in-shops. En dehors des États-Unis, les grands magasins, les détaillants spécialisés, les magasins franchisés ou dédiés à d'autres marques et les shop-in-shops constituent ses principaux canaux de distribution.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.