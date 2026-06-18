LFDE a participé au baptême boursier historique de SpaceX

Hier matin, Zonebourse a assisté à un petit-déjeuner de presse dans les locaux de La Financière de l'Échiquier (LFDE). La société de gestion a confirmé devant les journalistes sa participation à l'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX qui a eu lieu le 12 juin dernier, renforçant ainsi ses positions dans l'économie spatiale.

LFDE a obtenu un accès à cette opération très convoitée, pilotée par Goldman Sachs et Morgan Stanley. Alors qu'une immense majorité des investisseurs européens a été écartée de l'allocation, les fonds Echiquier Space (lancé en 2021, c'est le tout premier fonds européen dédié à l'économie de l'espace) et Echiquier Artificial Intelligence (lancé en 2018, c'est l'un des fonds pionniers en Europe sur la thématique de l'intelligence artificielle) ont été l'un des rares à être servis.



Gérante du fonds Echiquier Space et analyste senior chez LFDE, Alicia Daurignac est revenue sur cette introduction historique en Bourse de l'entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. "L'entrée sur les marchés du leader incontesté du spatial apporte une immense légitimité au secteur. On peut comparer cet événement à ce qu'aurait représenté une entrée en Bourse de Nvidia pour l'écosystème de l'intelligence artificielle. Alors que le fonds Echiquier Space se sentait relativement seul à son lancement en 2021 face aux doutes sur la pérennité du secteur, cette IPO valide la thématique".



La gérante souligne aussi que "historiquement, Elon Musk refusait d'entrer en Bourse pour éviter la contrainte des publications financières trimestrielles et préserver sa vision à long terme. Cependant, l'intégration de l'intelligence artificielle comme troisième pilier de SpaceX - aux côtés des lanceurs (Falcon 9, Starship) et des constellations de satellites (Starlink) - a créé d'immenses besoins de capitaux, dictant ce recours aux marchés publics".



Que possède-t-on vraiment quand on est actionnaire de SpaceX ?



Interrogé par Zonebourse sur le risque d'une bulle spéculative dans le secteur spatial après l'IPO de SpaceX, Christophe Pouchoy considère que "l'engouement suscité par cette introduction en Bourse a provoqué une forte hausse du secteur spatial au mois de mai. Historiquement, ces phases d'euphorie sont suivies de prises de bénéfices qui normalisent les valorisations. Toutefois, les fondamentaux restent solides : les entreprises signent de nombreux nouveaux contrats. À long terme, les performances boursières s'aligneront sur la croissance réelle et les résultats nets de ces sociétés. Le spatial demeure une thématique à très forte croissance pour l'avenir" .



Le gérant du fonds Echiquier Space a répondu ensuite à notre question sur la nature de l'investissement que représente l'action SpaceX. En d'autres termes, dans quoi investissons-nous en achetant une action SpaceX? "SpaceX est un mélange d'activités, mais le coeur du moteur financier a changé. Aujourd'hui, l'activité historique de constructeur de lanceurs (les fusées) génère un chiffre d'affaires qui reste pour le moment minoritaire ou sous-estimé par le marché. Si vous investissez dans SpaceX, vous investissez principalement dans deux choses : 1/ la constellation Starlink, qui génère la plus grosse partie des résultats financiers de l'entreprise. 2/ l'infrastructure terrestre, notamment à travers les datacenters physiques sur Terre. C'est un volume d'affaires annuel devenu colossal, porté par de gros contrats d'infrastructures cloud et d'IA (à l'image des partenariats avec des géants comme Anthropic et Alphabet).



Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX.



SpaceX devient la cinquième capitalisation mondiale



Après l'IPO, la progression boursière de SpaceX s'est poursuivie mardi dernier, permettant à la société d'Elon Musk de dépasser Amazon en capitalisation boursière. Avec un cours de 209,30 dollars, en hausse de plus de 54% par rapport à son prix d'introduction de 135 USD, le géant du spatial américain atteint une valorisation d'environ 2 750 MdsUSD. Elle devient ainsi la cinquième société la plus valorisée au monde, derrière Microsoft et trois autres grands groupes dont la capitalisation dépasse désormais 4 000 MdsUSD (Nvidia, Alphabet et Apple).



Ce bond en avant contraste avec les récents résultats financiers de SpaceX. Malgré un chiffre d'affaires de 18,67 MdsUSD en 2025, l'entreprise de transport spatial a essuyé une perte nette de 4,94 MdsUSD, plombée par sa fusion avec xAI. Au premier trimestre 2026, le groupe spatial accuse une perte nette de 4,3 MdsUSD pour un chiffre d'affaires de 4,7 MdsUSD.



"SpaceX n'a pas publié de guidance officielle pour 2026 mais les projections des analystes anticipent un chiffre d'affaires aux alentours de 25 MdsUSD et toujours des pertes (résultat net GAAP) entre 8 et 16 MdsUSD selon les analystes", fait savoir Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France.



L'enthousiasme des investisseurs est aussi porté par un solide levier technique : l'arrivée imminente de SpaceX dans de grands indices boursiers. Son intégration au Nasdaq 100, au FTSE Russell et au MSCI va mécaniquement déclencher des vagues d'achats automatiques de la part des fonds indiciels.



Par ailleurs, sur cette IPO de SpaceX, Brian Levitt, chief global market strategist et head of strategy & insights chez Invesco souligne que "la perturbation de marché redoutée ne s'est jamais produite et que cette crainte a toujours été exagérée". "SpaceX n'a mis sur le marché que 4 à 7% de son capital, levant environ 75 MdsUSD sur la base d'une valorisation proche de 1 800 MdsUSD. Sur un marché d'actions américain qui échange généralement entre 500 et 700 MdsUSD par jour, cela représente plus qu'une simple erreur d'arrondi, mais pas un événement capable de perturber le marché", observe-t-il.



"La plupart des actions SpaceX restent bloquées chez les investisseurs, et le capital flottant est tout simplement trop faible pour fausser de manière significative la liquidité ou le sentiment du marché", signale également Brian Levitt.



Outre l'IPO de SpaceX, LFDE a ensuite évoqué les trois moteurs de croissance structurelle de l'écosystème spatial.



- le pilier commercial (privé) : contrairement aux idées reçues, le marché spatial (estimé à 630 MdsUSD) est dominé à 78% (près des 4/5e) par des applications commerciales (géopositionnement, imagerie, télécommunications). Ce segment est guidé par des impératifs de rentabilité et de retour sur investissement, ce qui garantit la pérennité de la thématique indépendamment des choix politiques.



- le pilier de la défense (public) : ce segment connaît une forte accélération budgétaire à l'échelle mondiale, matérialisée par des programmes majeurs comme le projet antimissile américain Golden Dome ou des initiatives portées par des acteurs européens comme Thales.



- le pilier de l'exploration (public-privé) : porté par des programmes institutionnels d'envergure comme Artemis et CLPS (NASA), ce segment stimule massivement le carnet de commandes des entreprises de robotique et d'infrastructures spatiales.



Le fonds Echiquier Space applique une stratégie de conviction forte et concentrée, investissant dans un panier restreint de 25 à 35 positions (position = 1 entreprise dans laquelle le fonds a investi. Exemple : une position dans SpaceX, une position dans Thales...). L'équipe sélectionne les entreprises sur la base d'analyses rigoureuses (rencontres avec les dirigeants, consultations d'experts) pour identifier les leaders technologiques capables de capter une croissance supérieure à la moyenne du marché.



Le positionnement de LFDE s'articule autour de trois grandes verticales opérationnelles :



- la défense spatiale : ciblage des entreprises susceptibles de remporter des contrats majeurs (systèmes antimissiles).



- les télécommunications et constellations : investissement à la fois dans les acteurs de rupture (SpaceX) et dans les opérateurs historiques. En Europe, des acteurs comme SES et Eutelsat participeront à la future constellation souveraine et sécurisée Iris (prévue vers 2030), conçue comme la réponse gouvernementale européenne à Starlink.



- l'exploration et les lanceurs : positionnement sur des pure-players de la robotique et des modules lunaires (Intuitive Machines, MDA Space et son bras robotique Canadarm) ainsi que sur les fabricants de fusées indispensables à l'accès à l'espace (Firefly, Rocket Lab, et l'italien Avio pour la fusée Vega-C et la propulsion d'Ariane 6).