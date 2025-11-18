Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à l'hydrogène vert et renouvelable en quantité industrielle, et à permettre la création d'un modèle énergétique vertueux capable de décarboner des secteurs entiers de l'industrie et des transports. En 2021, Lhyfe a inauguré la première usine de production d'hydrogène vert de taille industrielle au monde interconnectée avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la première plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé trois nouveaux sites et dispose actuellement de plusieurs sites en construction ou en expansion à travers l'Europe. Lhyfe est représentée dans 12 pays européens et comptait 201 employés à la fin du mois de décembre 2024.