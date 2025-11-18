Lhyfe décroche un contrat pluriannuel pour fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène renouvelable
Publié le 18/11/2025 à 18:22
Lhyfe annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec 'un opérateur du secteur de la mobilité lourde hydrogène' pour la fourniture de plus de 200 tonnes d'hydrogène certifié Renewable Fuel of Non-Biological Origin (RFNBO), le standard le plus exigeant de l'Union européenne.
Le contrat, effectif depuis le 1er novembre 2025, permettra à la flotte concernée de parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres tout en évitant environ 1700 t de CO2.
Cette nouvelle commande illustre la montée en puissance de la mobilité lourde hydrogène et intervient alors que le salon SOLUTRANS ouvre ses portes.
Mathieu Guesné, fondateur et PDG, estime que 'la décarbonation de la mobilité lourde hydrogène n'est pas une option mais une nécessité' et souligne que l'entreprise investit pour accélérer la transition énergétique.
