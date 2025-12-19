Lhyfe prévoit de réduire ses coûts d'environ 30% l'an prochain

Lhyfe, un spécialiste de la production d'hydrogène vert, a confirmé vendredi son objectif de doublement du chiffre d'affaires pour 2025 et présenté les grands axes de sa stratégie concernant 2026, un plan qui prévoit notamment de réduire ses coûts.



La société, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 1 à 5 millions d'euros entre 2023 et 2024, dit toujours viser un chiffre d'affaires multiplié par deux, à environ 10 millions d'euros, sur l'ensemble de l'exercice en cours.



Dans un communiqué, le groupe nantais explique que son programme stratégique pour l'an prochain sera principalement axé sur la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires, ainsi que sur un recentrage sur les projets industriels les plus avancés.



Il prévoit notamment de renforcer ses activités commerciales et opérationnelles afin d'accélérer sa production à travers ses six sites de production existants et en construction, avec une augmentation attendue de 70% de ses capacités en 2026, mais aussi grâce à ses sites partenaires et à un réseau logistique désormais totalement opérationnel qui a déjà réussi plus de 1 000 livraisons auprès d'une soixantaine de clients en Europe.



Parmi ses 55 projets européens, Lhyfe indique avoir identifié comme priorités la mobilité, l'industrie au Royaume-Uni et les raffineries en Europe.



L'entreprise compte par ailleurs privilégier l'externalisation de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) pour ses prochains projets industriels, compte tenu de la maturité désormais atteinte par le secteur et son expérience acquise dans le déploiement de sites de production.



"Cette approche permet de réduire mécaniquement l'intensité capitalistique de l'activité et illustre la volonté du groupe de préserver sa solidité financière dans un environnement complexe", expliquent les analystes d'AllInvest Securities.



Dès 2026, Lhyfe compte réduire ses coûts d'environ 30%.



Alors que le groupe s'était précédemment donné un objectif de marge opérationnelle (Ebitda) ajusté d'environ 10% pour 2026 assortie d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros, le groupe n'a pas profité de l'occasion pour communiquer au sujet de ses prévisions financières.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 2,5% dans le sillage de ces annonces, mais accuse encore un repli de l'ordre de 3% depuis le 1er janvier.