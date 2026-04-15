Alors que la croissance globale du commerce de détail en Chine a marqué le pas lors de l'exercice 2025, le secteur du sport s'est distingué avec une progression fulgurante de 15,7 %. Au cœur de cette mutation, Li Ning Company Limited opère un pivot agressif, délaissant son statut de marque de prêt-à-porter généraliste pour devenir un acteur technologique de haute performance.

En 2025, la Chine a délaissé les canapés pour les terrains de sport.

Malgré une économie fragile où la confiance des consommateurs stagne à un faible niveau de 90,6 points en 2025, le secteur sportif chinois a pris son envol. Tandis que la croissance globale du commerce de détail ralentissait à 3,7 % — atteignant 50 100 milliards de yuans — le Bureau national des statistiques (NBS) a rapporté que les articles de sport et de divertissement ont bondi de 15,7 %.

Cette dynamique est alimentée par le 15e Plan quinquennal, qui vise à doubler la taille de l'industrie pour atteindre 7 000 milliards de CNY d'ici 2030 et à créer 100 destinations de plein air. L'objectif est de passer du simple accueil d'événements au statut de leader mondial, porté par des marques nationales reconnues internationalement et des entreprises sportives d'élite.

L'équipementier sportif chinois Li Ning surfe sur cette vague en se réorientant vers des produits de pointe destinés à l'élite, afin de rivaliser avec les géants mondiaux. L'entreprise mise sur l'"effet olympique" de 2026 pour valoriser sa marque, tout en menant une restructuration de son parc de magasins axée sur "la qualité et l'efficacité".

La société basée à Pékin a également lancé les boutiques "COUNTERFLOW Trace" pour capter l'essor des activités de plein air et utilise une infrastructure pilotée par l'IA pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Naturellement, ces efforts commencent à se refléter dans les états financiers de l'entreprise.

Un succès qui fait du bruit

Lors de l'exercice 2025, Li Ning a enregistré un chiffre d'affaires de 29,6 milliards de CNY, soit une hausse de 3,2 % par rapport aux 28,7 milliards de CNY de l'année précédente. Son bénéfice brut a également progressé pour atteindre 14,5 milliards de CNY, contre 13,9 milliards de CNY en glissement annuel. En raison de la hausse des coûts et d'un marché difficile, l'entreprise a dû investir massivement pour rester compétitive. Sa marge bénéficiaire nette s'est ainsi contractée, passant de 10,5 % à 9,9 %.

La performance réelle s'avère contrastée. Le segment Running a crû de 10 % sur un an, représentant près d'un tiers des ventes. Le Badminton a également excellé avec une envolée de 30 %, d'autant plus que la marque s'est recentrée sur la vente d'équipements à plus forte marge. À l'inverse, le Basketball a chuté de 19 %, un "ajustement" délibéré visant à écouler les anciens stocks et à standardiser les prix.

Si le commerce en ligne a limité la casse avec une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, la vente au détail physique a souffert. Les revenus des magasins en propre ont diminué de 3,4 % sur un an, l'entreprise ayant stratégiquement fermé 59 points de vente sous-performants pour s'adapter aux changements de flux de clientèle.

Sur une base comparable (LFL), les chiffres sont plus rudes, affichant de légers reculs globaux, bien que les ventes en ligne à périmètre constant aient réussi à croître sur l'ensemble de l'année, la marque ayant pivoté sa stratégie numérique vers de nouvelles plateformes.

Le verdict de la valorisation

L'action Li Ning affiche actuellement une dynamique solide, s'échangeant à 18,7 CNY après un bond de 39,8 % sur l'année écoulée. Elle oscille même près de son plus haut sur 52 semaines de 20,4 CNY. Cela porte la capitalisation boursière de la société à 49,4 milliards de CNY (7,3 milliards de USD).

Bien que son ratio cours/bénéfice (P/E) de 16,2x basé sur les prévisions de l'exercice 2026 soit légèrement supérieur à la moyenne sur trois ans de 14,5x, le marché nourrit manifestement de grandes attentes.

Les investisseurs pourraient également percevoir un dividende avec un rendement projeté de 3,1 % pour l'exercice 2026, lequel devrait rester stable en 2027. Les professionnels sont résolument optimistes : sur 31 analystes, 26 recommandent l'achat ("Buy").

Avec un objectif de cours moyen de 22,6 CNY, le titre présente encore un potentiel de hausse de 18 % par rapport aux niveaux actuels. Cela dit, le chemin pour atteindre ces objectifs n'est pas sans embûches.

Un exercice d'équilibriste

Tout d'abord, le marché est extrêmement saturé. Li Ning doit sans cesse lutter contre des géants mondiaux tels que Nike et Adidas, ainsi que contre des rivaux locaux agressifs comme Anta Sports.

Sur le plan financier, la situation est quelque peu instable. Si le chiffre d'affaires continue de croître, la rentabilité a été récemment affectée par l'augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses marketing massives. Enfin, pour suivre l'évolution technologique rapide des matériaux et du commerce en ligne, l'entreprise doit continuer d'investir massivement en R&D pour ne pas perdre sa pertinence.