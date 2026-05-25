Ryanair annonce avoir remboursé ce 25 mai sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, devenant ainsi "effectivement sans dette" pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 1997. Le groupe dispose désormais d'une flotte non gagée de 620 Boeing 737.
Le directeur financier Neil Sorahan a souligné que cette situation financière "renforce davantage l'écart de coûts" avec les concurrents, dont beaucoup restent exposés à des dettes de long terme et à des contrats de location d'avions coûteux.
Le groupe met également en avant sa notation BBB+ attribuée par Fitch Ratings et S&P Global Ratings, ainsi qu'une solide position de liquidité.
Ryanair rappelle que cette obligation de 1,2 MdEUR avait été émise pendant la crise du Covid-19. La compagnie prévoit de revenir "de manière opportuniste" sur le marché obligataire à l'avenir afin d'accompagner son objectif de 300 millions de passagers par an d'ici l'exercice 2034, avec jusqu'à 50 livraisons annuelles de Boeing MAX-10 à partir de 2029.
Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (66,2%) : 184 millions de personnes transportées en 2024/25 ;
- prestations de services (33,8%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2025, le groupe exploite une flotte de 613 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,4%), Italie (21,3%), Espagne (17,8%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.